Britanski ministar odbrane: Kidnapovao bih Putina

Izvor:

Sputnik Srbija

11.01.2026

10:18

Komentari:

3
Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da bi želio da otme predsjednika Rusije Vladimira Putina, piše list „Telegraf“.

„Kad bih imao priliku da kidnapujem bilo kog svjetskog lidera, izabrao bih Putina“, rekao je Hili tokom svoje posjete Kijevu.

On je dodao da bi u tom slučaju „Putin odgovarao za ratne zločine“.

Podsjetimo, SAD su u subotu 3. januara, oko 2 sata poslije ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gdje će im se suditi po ,,optužnici za krijumčarenje narkotika''.

Karakas je nakon napada zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN kao odgovor na američku operaciju, a Vrhovni sud Venecuele privremeno je imenovao potpredsjednicu Delsi Rodrigez za šefa države. Ona je 5. januara zvanično preuzela funkciju vršioca dužnosti predsjednika Venecuele i položila zakletvu pred Narodnom skupštinom.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je podršku venecuelanskom narodu i pozvalo na oslobađanje Madura i njegove supruge i sprečavanje dalje eskalacije. Sa svoje strane, Kina je ukazala da su Sjedinjene Američke Države prekršile međunarodno pravo.

Vladimir Putin

Velika Britanija

Nikolas Maduro

Komentari (3)
