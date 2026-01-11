Predsjednik Komiteta za informacionu politiku Savjeta Federacije Rusije Aleksej Puškov istakao je da evropske zemlje pozivaju američkog predsjednika Donalda Trampa da se sjeti normi međunarodnog prava zbog njegovih pretenzija na Grenland, a te norme su same kršile širom svijeta - od Jugoslavije do Libije i Sirije.

Puškov je istakao da su to iste one norme koje su nekako zaboravili kada su zajedno sa SAD otkidali Kosovo od Srbije.

"Zbog toga je NATO nemilosrdno bombardovao Jugoslaviju, uključujući i Beograd, 78 dana bez sankcija UN", napisao je Puškov na "Telegram" kanalu.

Puškov je podsjetio da je Rusija upozorila zapadne zemlje na moguće posljedice, ali da su oni bili uvjereni da im se tako nešto nikada neće desiti.

"Kao što vidimo, mnogo su se prevarili", dodao je Puškov.

Tramp je više puta izjavljivao da Grenland treba da se pridruži Sjedinjenim Državama i prijetio da će Danskoj uvesti visoke trgovinske carine ako se ne odrekne ostrva.