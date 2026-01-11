Logo
Large banner

"Evropljani pozivaju Trampa na norme koje su sami stalno kršili"

Izvor:

SRNA

11.01.2026

09:50

Komentari:

0
"Европљани позивају Трампа на норме које су сами стално кршили"

Predsjednik Komiteta za informacionu politiku Savjeta Federacije Rusije Aleksej Puškov istakao je da evropske zemlje pozivaju američkog predsjednika Donalda Trampa da se sjeti normi međunarodnog prava zbog njegovih pretenzija na Grenland, a te norme su same kršile širom svijeta - od Jugoslavije do Libije i Sirije.

Puškov je istakao da su to iste one norme koje su nekako zaboravili kada su zajedno sa SAD otkidali Kosovo od Srbije.

"Zbog toga je NATO nemilosrdno bombardovao Jugoslaviju, uključujući i Beograd, 78 dana bez sankcija UN", napisao je Puškov na "Telegram" kanalu.

Puškov je podsjetio da je Rusija upozorila zapadne zemlje na moguće posljedice, ali da su oni bili uvjereni da im se tako nešto nikada neće desiti.

"Kao što vidimo, mnogo su se prevarili", dodao je Puškov.

Tramp je više puta izjavljivao da Grenland treba da se pridruži Sjedinjenim Državama i prijetio da će Danskoj uvesti visoke trgovinske carine ako se ne odrekne ostrva.

Podijeli:

Tagovi:

Grenland

Danska

Rusija

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

Svijet

Veleobrt: Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama?

2 h

0
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Svijet

Iran zaprijetio: Na američki napad uzvratićemo udarima na Izrael i američke baze

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Francuski ministar opleo po SAD: Evropljani imaju moćna sredstva za odbranu svojih interesa

3 h

0
САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

Svijet

SAD tražile da se oslobode zatvorenici, Vlada odmah reagovala: Izašlo ih više od 60

3 h

0

Više iz rubrike

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

Svijet

Veleobrt: Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama?

2 h

0
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Svijet

Iran zaprijetio: Na američki napad uzvratićemo udarima na Izrael i američke baze

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Francuski ministar opleo po SAD: Evropljani imaju moćna sredstva za odbranu svojih interesa

3 h

0
САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

Svijet

SAD tražile da se oslobode zatvorenici, Vlada odmah reagovala: Izašlo ih više od 60

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11

53

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11

46

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

11

35

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

11

26

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner