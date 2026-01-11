Veleobrt: Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama?

Evropska unija priprema sankcije američkim korporacijama u slučaju da SAD ne odustanu od svojih pretenzija na Grenland, piše list „Telegraf“.

„EU pravi planove za sankcije protiv američkih kompanija u slučaju da Tramp odbije prijedlog o raspoređivanju snaga NATO-a (umjesto pridruživanja Grenlanda SAD)“, navodi se u članku.

List ističe da Velika Britanija pregovara sa drugim evropskim zemljama o slanju misije NATO-a na Grenland. Oni se nadaju da će snažnije prisustvo na Arktiku pomoći da se Tramp ubijedi da odustane od svojih pretenzija na ostrvo.

Što se tiče ekonomskih mjera, Evropska unija razmatra ograničavanje aktivnosti tehnoloških giganata, uključujući „Meta“ (aktivnosti Mete – društvene mreže Fejsbuk i Instagram zabranjene su u Rusiji kao ekstremističke), „Gugla“, „Majkrosofta“ i Iksa u Evropi. To bi takođe moglo da utiče na američke banke i finansijske firme, ocjenjuje se u članku.

U krajnjem slučaju, Evropljani dozvoljavaju mogućnost protjerivanja američkih trupa stacioniranih u njihovim bazama, zaključuje se u članku.

Podsjetimo, američki predsjednik je u petak izjavio da je neophodno da Sjedinjene Države posjeduju Grenland, dodajući da samo zakup autonomne danske teritorije neće biti dovoljan.

Ranije je tabloid „Dejli mejl“ objavio da je Bijela kuća naredila Zajedničkoj komandi za specijalne operacije da razvije plan za zauzimanje Grenlanda. List navodi da su pristalice žestoke politike SAD toliko inspirisani uspjehom operacije protiv predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, da žele brzo da zauzmu ostrvo prije nego što Rusija ili Kina navodno preduzmu ikakve akcije.