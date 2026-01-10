Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

Evropa nema strategiju za slučaj da Sjedinjene Države zauzmu Grenland, piše "Fajnenšel tajms".

Londonski dnevnik navodi da evropske zemlje nemaju strategiju ni kada je u pitanju mogućnost da građani Grenlanda budu potkupljeni niti za slučaj da budu prisiljeni na otcjepljenje od Danske.

Ističe se da je američki predsjednik Donald Tramp u svakom slučaju superiorniji i da će odgovoriti "jačim udarcem ili ozbiljnijim prijetnjama".

Evropa razmatra moguće uzvratne mjere, između ostalog, zatvaranje američkih vojnih baza ili zabranu kupovine američkih obveznica.

"Ipak, šanse da EU nekako parira SAD su male", navodi "Fajnenšel tajms".

Američki predsjednik izjavio je juče da je neophodno da Sjedinjene Države posjeduju Grenland, dodajući da samo zakup autonomne danske teritorije neće biti dovoljan.