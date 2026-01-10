Logo
"Svi demonstranti u Iranu biće optuženi kao neprijatelji boga": Prijeti im smrtna kazna

Izvor:

Agencije

10.01.2026

18:26

"Сви демонстранти у Ирану биће оптужени као непријатељи бога": Пријети им смртна казна
Foto: Tanjug / AP

Glavni tužilac Irana Mohamad Movahedi Azad izjavio je danas da će svi demonstranti biti optuženi kao "neprijatelji Boga", javljaju iranski državni mediji.

Za ovaj prekršaj predviđena je smrtna kazna, prenosi Skaj njuz.

Ova odredba se odnosi na "izgrednike i teroriste" koji su oštetili imovinu i ugrozili bezbjednost, kao i na sve koji su im pomogli, naveo je Movahedi Azad.

Пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија

Svijet

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

"Tužilaštvo treba brzo da pripremi suđenja i ne pokazuje bilo kakvu "blagost, saosjećanje ili popustljivost"", dodao je on.

Tužilac u Teheranu Ali Salehi takođe je juče izjavio da demonstranti mogu da budu suočeni sa optužbom da su "neprijatelji Boga".

Protesti u Iranu održavaju se od 28. decembra zbog rasta cijena i pogoršanja životnog standarda, nakon što je vrijednost nacionalne valute pala na rekordno nizak nivo.

Ovi protesti predstavljaju najveće demonstracije u Iranu od 2022. i 2023. godine, koje su uslijedile nakon smrti Mahse Amini tokom zadržavanja u policiji za moral zbog navodnog kršenja pravila oblačenja.

