Logo
Large banner

SNSD: Veće stipendije za lakši studentski život

Izvor:

SRNA

31.01.2026

16:35

Komentari:

0
СНСД: Веће стипендије за лакши студентски живот

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka pozdravio je odluku Vlade Republike Srpske o povećanju studentskih stipendija, koja će studentima olakšati svakodnevni život tokom studiranja.

"Ova mjera Vlade Republike Srpske sigurno će doprinijeti da mladi planiraju budućnost u Srpskoj, što je jedan od naših najvažnijih ciljeva", saopšteno je iz banjalučkog SNSD-a.

U saopštenju se navodi da je Banjaluka univerzitetski grad u kojem svake godine studiraju hiljade mladih iz cijele Republike Srpske i regiona.

"Ova odluka je, prije svega, podrška u svakodnevnim troškovima - stanovanju, prevozu, ishrani, ali i dodatni podsticaj najboljim studentima da ostanu posvećeni obrazovanju", dodaju iz banjalučkog SNSD-a.

Iz ove stranke poručuju da upravo zato treba nastaviti sa konkretnim rješenjima kroz saradnju institucija, što će dati dodatnu sigurnost građanima.

Vlada Republike Srpske odlučila je da od naredne akademske godine poveća budžet za više od milion KM za studentske stipendije na sva tri ciklusa.

Podijeli:

Tagovi:

stipendije

SNSD Banjaluka

SNSD

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вучји дани на Озрену

Društvo

Vuk nadmudrio 600 lovaca na Ozrenu: Ništa od trofeja

7 h

0
Стижу ли лијепе вијести за фербуар?

Društvo

Stižu li lijepe vijesti za ferbuar?

7 h

0
Лука из Прњавора погодио шестиоцу у игри Лото

Društvo

Luka iz Prnjavora odigrao Loto prvi put i pogodio šest od sedam brojeva

8 h

1
Удружење ветерана

Društvo

Revizija boračkog statusa da bude zakonska obaveza

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner