SNSD: Veće stipendije za lakši studentski život

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka pozdravio je odluku Vlade Republike Srpske o povećanju studentskih stipendija, koja će studentima olakšati svakodnevni život tokom studiranja.

"Ova mjera Vlade Republike Srpske sigurno će doprinijeti da mladi planiraju budućnost u Srpskoj, što je jedan od naših najvažnijih ciljeva", saopšteno je iz banjalučkog SNSD-a.

U saopštenju se navodi da je Banjaluka univerzitetski grad u kojem svake godine studiraju hiljade mladih iz cijele Republike Srpske i regiona.

"Ova odluka je, prije svega, podrška u svakodnevnim troškovima - stanovanju, prevozu, ishrani, ali i dodatni podsticaj najboljim studentima da ostanu posvećeni obrazovanju", dodaju iz banjalučkog SNSD-a.

Iz ove stranke poručuju da upravo zato treba nastaviti sa konkretnim rješenjima kroz saradnju institucija, što će dati dodatnu sigurnost građanima.

Vlada Republike Srpske odlučila je da od naredne akademske godine poveća budžet za više od milion KM za studentske stipendije na sva tri ciklusa.