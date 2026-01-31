Vuk nadmudrio 600 lovaca na Ozrenu: Ništa od trofeja

Lovno-turistička manifestacija "Vučiji dani na Ozrenu", koja je ove godine okupila više od 600 lovaca, završena je bez lovačkog trofeja.

Manifestaciji je prisustvovao predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je ocijenio da je ova manifestacija bila uspješna sa stanovišta organizacije i bezbjednosti.

"Lov je svaki put uspio kada se svi vratimo živi i zdravi", rekao je Minić.

On je dodao da o značaju ove manifestacije govori i današnje prisustvo ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelke Kuzmić, gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića, kao i poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanje Vulić.

Minić je ukazao da su ovakve manifestacije značajne i zbog druženja, što je danas potvrdio veliki broj gostiju iz Slovenije i zemalja okruženja, te najavio dalju podršku Vlade i resornog ministarstva.

Premijer je ukazao i na važnost očuvanja biodiverziteta kontrolisanim odstrelom predatora, kao i na finansijsku štetu koju u saobraćaju uzrokuje divljač, a za koju terete lovačka udruženja, što je naročito izraženo u dobojskom lovačkim udruženju "Fazan" .

Minić je naveo da je sa predstavnicima resornog ministarstva razgovarao o tome da sudovi još ne primjenjuju novi zakon Srpske o lovstvu.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da ova manifestacija okuplja ljude, promoviše planinu Ozren i grad Doboj, a time i Republiku Srpsku.

Predsjednik Lovačkog udruženja "Fazan" iz Doboja Vedran Božičković rekao je da su uočena dva čopora od sedam vukova na području Brezika i Beljevnica, ali da je izostala lovačka sreća.

Tradicionalni "Vučiji dani na Ozrenu" održavaju se 25. put u organizaciji Lovačkog udruženja "Fazan" i imaju internacionalni karakter. Sponzor je Lovački savez Republike Srpske, te druge organizacije i preduzeća.

U protekle 24 godine tokom ove lovno-turističke manifestacije ukupno je odstrijeljeno 12 vukova.