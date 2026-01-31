Stižu li lijepe vijesti za ferbuar?

31.01.2026
Meteorolozi su objavili najnoviju vremensku prognozu za BiH, za veći dio februara.
Naredna dva dana u Bosni i Hercegovini biće hladnije vrijeme uz lokalno slabe padavine, a od utorka, 3. februara očekuje se toplije i nestabilno, navodi se to na Fejsbuk stranici BHmeteo.
Sutra. 1. februaru većem dijelu zemlje biće pretežno oblačno vrijeme.
"U Bosni lokalno slabe padavine, uglavnom iznad planinskih predjela, gdje će biti slabog snijega. U nizinama lokalno slaba kiša ili rosulja. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne većinom uz duže sunčane periode", navodi BHmeteo.
Jutarnja temperatura sutra od -2 do 3, na jugu do 6 °C. Dnevna temperatura od 1 do 6, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne 6 do 14 °C. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do lokalno na udare jaka bura.
U ponedjeljak, 2. februara u BiH stiže prolazno stabilnije vrijeme uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Rijetko malo kiše moguće u Hercegovini. Jutarnja temperatura u ponedjeljak od -4 do 1, na jugu do 4 °C, a dnevna temperatura 0 do 5, na jugu do 10 °C.
Nakon prolazno hladnijeg vremena u prvim danima februara, od utorka, 3. februara strujanja će okrenuti na južna i jugozapadna uz dolazak toplijeg vremena i osjetnog porasta temperature.
Vjetar će pojačati pa će tako od utorka u većem dijelu zemlje puhati povremeno umjeren do na udare jak jugo.
Na planinama uz olujne udare.
Vrijeme od utorka pretežno oblačno i nestabilno uz lokalno kišu i pljuskove. Više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje do kraja prve dekade februara može pasti lokalno preko 80 mm kiše.
Krajem prve dekade februara, iza 9.februara, dolaziće do promjene sinoptičke situacije nad Evropom.
"Pojačaće se ciklonalna aktivnost nad sjeverom Evrope, što bi našim krajevima u drugoj dekadi februara moglo donijeti prolazne prodore hladnijeg zraka i moguć snijeg. Zahlađenja se vjerovatno ne bi dugo zadržavala obzirom da bi Atlantik i dalje bio aktivan, pa bi to više bile smjene hladnih i toplih dana kroz drugu dekadu", navodi BHmeteo.
