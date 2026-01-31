Revizija boračkog statusa da bude zakonska obaveza

Radna grupa za izradu novog zakona o pravima boraca prihvatila je prijedloge Udruženja veterana Republike Srpske da revizija boračkog statusa bude zakonska obaveza, te da boračke legitimacije budu zakonska kategorija, izjavio je predsjednik Skupštine Udruženja "Veterani Republike Srpske" Duško Vukotić. On je nakon konsultacija sa predstavnicima veterana iz cijele Srpske u vezi sa pripremama novog zakona, izjavio da revizija nije napad na istinske borce, već zaštita zakonitosti i pravičnosti.

Uvjereni smo da ogromna većina, ako ne i svi istinski borci, podržavaju ovakav pristup", rekao je Vukotić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je druga stvar na kojoj su insistirali da mladi borci i borci koji su bili na redovnom služenju vojnog roka tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata budu priznati kao borci viših kategorija.

Vukotić je napomenuo da njihova primanja ostaju vezana za broj mjeseci učešća u ratu, a ovim rješenjem im se obezbjeđuje moralna i ljudska satisfakcija, kao i pristup pravima i pogodnostima koje zakon predviđa za više boračke kategorije.

"Posebno ističem da je prihvaćen naš prijedlog o uvođenju boračke legitimacije, odnosno identifikacione kartice kao zakonske kategorije, što će biti jedan od ključnih mehanizama za sprovođenje revizije i zaštitu statusa istinskih boraca", naglasio je Vukotić.

On je napomenuo da sada slijedi javna rasprava koja će biti održana u prostorijama Vlade Republike Srpske ili Narodne skupštine.

Vukotić je napomenuo da su na sastanku prisustvovali i predstavnici potomaka veterana.