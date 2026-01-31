Logo
Large banner

Jedna navika godišnje ubije 19.000 ljudi

Izvor:

SRNA

31.01.2026

10:58

Komentari:

0
Једна навика годишње убије 19.000 људи
Foto: pexels/Irina Iriser

U Srbiji godišnje umre oko 19.000 ljudi od bolesti povezanih sa pušenjem, što čini oko 20 odsto svih smrtnih slučajeva u zemlji, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd povodom 31. januara - Nacionalnog dana bez duvana.

U saopštenju se navodi da se Srbija nalazi među zemljama sa visokom zastupljenosti pušača, kao i da pušenje i dalje predstavlja jedan od najvećih faktora rizika za hronične nezarazne bolesti, uključujući kardiovaskularne, maligne i hronične bolesti pluća.

Alarmantni su podaci iz 2024. godine koji pokazuju da je više od polovine učenika prvih i drugih razreda srednjih škola u Srbiji bar jednom probalo elektronske cigarete, a da ih redovno koristi više od trećine, što predstavlja dramatični skok upotrebe u odnosu na rezultate prethodnog istraživanja iz 2019. godine.

Zastupljenost korištenja elektronskih cigareta primjetno je veća među djevojčicama.

Tržište se neprekidno obogaćuje novim trendovima, a jedan od njih su i nikotinske vrećice koje je probalo 8,8 odsto učenika prvih i drugih razreda srednjih škola, a redovno ih koristi 4,5 odsto, u ovom slučaju uz veću popularnost kod dječaka, navodi se u saopštenju.

Promocija ovih alternativnih proizvoda kao "zdravijih" stvara često lažnu sliku ovih proizvoda, čime se potcjenjuju potencijalne zdravstvene posljedice i tendenciozno utiče na odluku mladih da ih probaju.

Prema podacima iz 2023. godine, čak 37,9 odsto odraslih povremeno ili svakodnevno puši cigarete, što Srbiju svrstava među zemlje sa najvišom rasprostranjenosti pušenja u Evropi, ali i šire.

Ova navika je i dalje nešto učestalija kod muškaraca, mada se i kod žena godinama bilježi rastući trend.

Najveći broj pušača, njih 81,8 odsto puši svakodnevno, a svaki peti među njima dnevno popuši više od jedne paklice cigareta.

џефри сакс тв

Svijet

Saks: Evropa na putu samouništenja

Prema podacima iz 2023. godine, 18,4 odsto odraslih stanovnika Srbije je makar jednom probalo elektronske cigarete i to najviše u starosnoj grupi od 25 do 34 godine.

Takođe, pasivno pušenje predstavlja dokazani zdravstveni rizik, posebno za djecu, trudnice, starije osobe i hronične bolesnike, a stručnjaci upozoravaju da visoka zastupljenost pušenja u populaciji direktno doprinosi povećanom morbiditetu i mortalitetu.

Podijeli:

Tagovi:

pušenje

nikotin

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сакс: Европа на путу самоуништења

Svijet

Saks: Evropa na putu samouništenja

13 h

0
Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Svijet

Tijelo ubijene Marije pronađeno u smeću: Nije jedina žrtva, policija zatekla užas

13 h

0
Графит који позива на убиство Пуповца у Загребу

Region

Grafiti sa pozivom na ubistvo Pupovca i ustaškim simbolima u Zagrebu

13 h

1
Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

Hronika

Maskiran pokucao na vrata, pa potegao pištolj: Policija otkrila jedan detalj

13 h

0

Više iz rubrike

Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Društvo

Upaljen alarm: Epidemija prijeti tinejdžerima

14 h

0
Кампус у Бањалуци

Društvo

Za koliko će biti povećane stipendije studentima iz Republike Srpske

14 h

0
Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона

Društvo

Vozači oprez zbog najavljenih padavina i učestalih odrona

15 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas oblačno sa padavinama

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner