Jedna navika godišnje ubije 19.000 ljudi

U Srbiji godišnje umre oko 19.000 ljudi od bolesti povezanih sa pušenjem, što čini oko 20 odsto svih smrtnih slučajeva u zemlji, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd povodom 31. januara - Nacionalnog dana bez duvana.

U saopštenju se navodi da se Srbija nalazi među zemljama sa visokom zastupljenosti pušača, kao i da pušenje i dalje predstavlja jedan od najvećih faktora rizika za hronične nezarazne bolesti, uključujući kardiovaskularne, maligne i hronične bolesti pluća.

Alarmantni su podaci iz 2024. godine koji pokazuju da je više od polovine učenika prvih i drugih razreda srednjih škola u Srbiji bar jednom probalo elektronske cigarete, a da ih redovno koristi više od trećine, što predstavlja dramatični skok upotrebe u odnosu na rezultate prethodnog istraživanja iz 2019. godine.

Zastupljenost korištenja elektronskih cigareta primjetno je veća među djevojčicama.

Tržište se neprekidno obogaćuje novim trendovima, a jedan od njih su i nikotinske vrećice koje je probalo 8,8 odsto učenika prvih i drugih razreda srednjih škola, a redovno ih koristi 4,5 odsto, u ovom slučaju uz veću popularnost kod dječaka, navodi se u saopštenju.

Promocija ovih alternativnih proizvoda kao "zdravijih" stvara često lažnu sliku ovih proizvoda, čime se potcjenjuju potencijalne zdravstvene posljedice i tendenciozno utiče na odluku mladih da ih probaju.

Prema podacima iz 2023. godine, čak 37,9 odsto odraslih povremeno ili svakodnevno puši cigarete, što Srbiju svrstava među zemlje sa najvišom rasprostranjenosti pušenja u Evropi, ali i šire.

Ova navika je i dalje nešto učestalija kod muškaraca, mada se i kod žena godinama bilježi rastući trend.

Najveći broj pušača, njih 81,8 odsto puši svakodnevno, a svaki peti među njima dnevno popuši više od jedne paklice cigareta.

Prema podacima iz 2023. godine, 18,4 odsto odraslih stanovnika Srbije je makar jednom probalo elektronske cigarete i to najviše u starosnoj grupi od 25 do 34 godine.

Takođe, pasivno pušenje predstavlja dokazani zdravstveni rizik, posebno za djecu, trudnice, starije osobe i hronične bolesnike, a stručnjaci upozoravaju da visoka zastupljenost pušenja u populaciji direktno doprinosi povećanom morbiditetu i mortalitetu.