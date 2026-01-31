Vozači oprez zbog najavljenih padavina i učestalih odrona

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju vozače na učestale odrone, posebno na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Iz AMS napominju da vozači treba da budu spremni na promjenljive uslove na putu jer su meteorolozi za danas najavili kišu u pojedinim predjelima, a na planinama snijeg.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Društvo Nikuda bez kišobrana: Danas oblačno sa padavinama

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Iz AMS upozoravaju na česte izlaske divljih konja na kolovoz na putu Sarajevo-Rogatica, u mjestima Han Stjenice i Vran D.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta, kao i u mjestu Ljubogošta na magistarlnom putu Podromanija-Ljubogošta.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaa na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U Federaciji BiH je u toku izgradnja bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su jutros krakotrajna.

Završen je protest prevoznika i normalizovan saobraćaj za teretna vozila na graničnim prelazima prema državama članicama EU.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.