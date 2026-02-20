Logo
Large banner

Zašto tlo u Hercegovini ne miruje? Seizmički roj otkriva duboku napetost pod našim nogama

20.02.2026

16:33

Komentari:

0
Земљотрес Ливно
Foto: EMSC

Tokom jučerašnjeg dana i noćas područje zapadne Hercegovine pogodilo je nekoliko slabijih potresa, a prema dostupnim informacijama nema podataka o materijalnoj šteti niti povrijeđenim osobama, iako su brojni građani osjetili podrhtavanje tla.

Prvi potres zabilježen je juče u 16:21 sati, magnitude 3,3 prema Rihteru, s epicentrom šest kilometara zapadno od Grude, na dubini od oko sedam kilometara. Drugi potres uslijedio je istoga dana u 18:19 sati, magnitude 3,2, s epicentrom 13 kilometara jugoistočno od Tomislavgrad, na dubini od približno deset kilometara. Tokom noći, u 02:51 sati, zabilježen je i treći zemljotres jačine 2,7 prema Rihteru, deset kilometara jugozapadno od Široki Brijeg, takođe na dubini od oko deset kilometara.

Prema navodima stranice Hercegovina Meteo, tokom noći nastavili su se potresi magnitude oko 3 po Rihteru u okolini Gruda i Širokog Brijega, što je dodatno uznemirilo dio stanovništva.

сиромаштво

Svijet

Sve veći broj visokoobrazovanih Nijemaca u strahu od siromaštva

Stručnjaci ističu kako se već sada može uočiti da je riječ o seizmičkom roju, odnosno nizu potresa sličnih magnituda bez izraženog glavnog, najjačeg udara. U takvim situacijama veća količina seizmičke energije oslobađa se kroz duži niz umjerenih potresa, umjesto kroz jedan snažan udar. Takav scenarij, ističu seizmolozi, povoljnija je varijanta kada je riječ o akumuliranoj seizmičkoj napetosti.

Ova serija potresa nema izravnu poveznicu s potresom na Livanjskom rasjedu, ali pretpostavlja se da ga je upravo on mogao potaknuti. Ipak, trenutne procjene upućuju na manju vjerojatnost da je riječ o uvodu u snažniji potres od dosad zabilježenih.

Принц Ендру

Svijet

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

Hercegovina se, podsjećaju stručnjaci, nalazi na izrazito trusnom području, jednom od seizmički najaktivnijih u Evropi. Regija je u prošlosti bilježila snažne potrese, zbog čega ovakve pojave, iako uznemirujuće, ne predstavljaju iznenađenje. Upravo zato važno je razvijati svijest o seizmičkoj aktivnosti i živjeti u skladu s činjenicom da su potresi sastavni dio prirodnih procesa na ovom području.

(Vrisak)

Podijeli:

Tag :

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Принц Ендру

Svijet

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

3 h

0
Ослобођени Андрија Мандић и Милан Кнежевић!

Region

Oslobođeni Andrija Mandić i Milan Knežević!

3 h

1
Поскупљују јавни вртићи у Бањалуци: Радницима веће плате за 20 одсто

Banja Luka

Poskupljuju javni vrtići u Banjaluci: Radnicima veće plate za 20 odsto

3 h

0
Покушан атентат на Залужног?

Svijet

Pokušan atentat na Zalužnog?

3 h

0

Više iz rubrike

Сахрањена Љиљана Зелен Караџић

Društvo

Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić

2 h

1
Скандалозан одговор ГРАС-а након што је надрогирани возач возио без дозволе

Društvo

Skandalozan odgovor GRAS-a nakon što je nadrogirani vozač vozio bez dozvole

2 h

1
Сахрањен Борислав Паравац

Društvo

Sahranjen Borislav Paravac

2 h

0
Дејана Бачко Дјевојка са крилима

Društvo

Djevojka sa krilima čeka drugo dijete: ''Nove boje stižu u život''

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

18

19

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

18

06

Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

18

02

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

17

53

Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner