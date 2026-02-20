Zašto tlo u Hercegovini ne miruje? Seizmički roj otkriva duboku napetost pod našim nogama

Tokom jučerašnjeg dana i noćas područje zapadne Hercegovine pogodilo je nekoliko slabijih potresa, a prema dostupnim informacijama nema podataka o materijalnoj šteti niti povrijeđenim osobama, iako su brojni građani osjetili podrhtavanje tla.

Prvi potres zabilježen je juče u 16:21 sati, magnitude 3,3 prema Rihteru, s epicentrom šest kilometara zapadno od Grude, na dubini od oko sedam kilometara. Drugi potres uslijedio je istoga dana u 18:19 sati, magnitude 3,2, s epicentrom 13 kilometara jugoistočno od Tomislavgrad, na dubini od približno deset kilometara. Tokom noći, u 02:51 sati, zabilježen je i treći zemljotres jačine 2,7 prema Rihteru, deset kilometara jugozapadno od Široki Brijeg, takođe na dubini od oko deset kilometara.

Prema navodima stranice Hercegovina Meteo, tokom noći nastavili su se potresi magnitude oko 3 po Rihteru u okolini Gruda i Širokog Brijega, što je dodatno uznemirilo dio stanovništva.

Stručnjaci ističu kako se već sada može uočiti da je riječ o seizmičkom roju, odnosno nizu potresa sličnih magnituda bez izraženog glavnog, najjačeg udara. U takvim situacijama veća količina seizmičke energije oslobađa se kroz duži niz umjerenih potresa, umjesto kroz jedan snažan udar. Takav scenarij, ističu seizmolozi, povoljnija je varijanta kada je riječ o akumuliranoj seizmičkoj napetosti.

Ova serija potresa nema izravnu poveznicu s potresom na Livanjskom rasjedu, ali pretpostavlja se da ga je upravo on mogao potaknuti. Ipak, trenutne procjene upućuju na manju vjerojatnost da je riječ o uvodu u snažniji potres od dosad zabilježenih.

Hercegovina se, podsjećaju stručnjaci, nalazi na izrazito trusnom području, jednom od seizmički najaktivnijih u Evropi. Regija je u prošlosti bilježila snažne potrese, zbog čega ovakve pojave, iako uznemirujuće, ne predstavljaju iznenađenje. Upravo zato važno je razvijati svijest o seizmičkoj aktivnosti i živjeti u skladu s činjenicom da su potresi sastavni dio prirodnih procesa na ovom području.

(Vrisak)