Nikuda bez kišobrana: Danas oblačno sa padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a na planinama sa slabim snijegom.

Na jugu će tokom dana biti dužih sunčanih perioda i biće toplije u odnosu na ostale krajeve.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus pet, Čemerno, Han Pijesak i Kneževo minus jedan, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Kalinovik i Ribnik nula, Sokolac, Gacko, Jajce i Livno jedan, Prijedor i Sanski Most dva, Banjaluka, Srbac i Gradačac tri, Bijeljina, Sarajevo i Tuzla četiri, Višegrad, Mostar pet i Trebinje šest stepeni Celzijusovih.

Na Čemernu je jutros izmjereno osam centimetara snijega, a u Han Pijesku četiri.