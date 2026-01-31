Logo
Никуда без кишобрана: Данас облачно са падавинама

Извор:

АТВ

31.01.2026

08:24

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са кишом и сусњежицом, а на планинама са слабим снијегом.

На југу ће током дана бити дужих сунчаних периода и биће топлије у односу на остале крајеве.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од три до осам, на југу земље до 11 степени Целзијусових.

Чарли Кирк

Свијет

Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус пет, Чемерно, Хан Пијесак и Кнежево минус један, Мраковица, Мркоњић Град, Калиновик и Рибник нула, Соколац, Гацко, Јајце и Ливно један, Приједор и Сански Мост два, Бањалука, Србац и Градачац три, Бијељина, Сарајево и Тузла четири, Вишеград, Мостар пет и Требиње шест степени Целзијусових.

На Чемерну је јутрос измјерено осам центиметара снијега, а у Хан Пијеску четири.

Република Српска

