Никуда без кишобрана: Данас облачно са падавинама

Извор:
АТВ
31.01.2026
08:24
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно вријеме са кишом и сусњежицом, а на планинама са слабим снијегом.
На југу ће током дана бити дужих сунчаних периода и биће топлије у односу на остале крајеве.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од три до осам, на југу земље до 11 степени Целзијусових.
Свијет
Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус пет, Чемерно, Хан Пијесак и Кнежево минус један, Мраковица, Мркоњић Град, Калиновик и Рибник нула, Соколац, Гацко, Јајце и Ливно један, Приједор и Сански Мост два, Бањалука, Србац и Градачац три, Бијељина, Сарајево и Тузла четири, Вишеград, Мостар пет и Требиње шест степени Целзијусових.
На Чемерну је јутрос измјерено осам центиметара снијега, а у Хан Пијеску четири.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму