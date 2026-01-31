Grafiti sa pozivom na ubistvo Pupovca i ustaškim simbolima u Zagrebu

Izvor:
SRNA
31.01.2026
10:40
Komentari:1
Grafiti sa pozivom na ubistvo poslanika Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorada Pupovca i ustaškim simbolima ispisani su kod Osnovne škole "Savski gaj" u Zagrebu, saopšteno je iz Srpskog narodnog vijeća /SNV/.
Na podvožnjaku kod škole ispisani su ustaški simbol slovo "U" i kukasti krst, poruka "Ubij Pupovca", te "Ustaše Novi Zagreb".
Iz SNV-a navode da su grafiti primjećeni jutros. Oni napominju da su ustaški grafiti standardni simboli na hrvatskim fasadama.
"Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", dodaju iz SNV-a.
