Grafiti sa pozivom na ubistvo Pupovca i ustaškim simbolima u Zagrebu

Grafiti sa pozivom na ubistvo poslanika Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorada Pupovca i ustaškim simbolima ispisani su kod Osnovne škole "Savski gaj" u Zagrebu, saopšteno je iz Srpskog narodnog vijeća /SNV/.

Na podvožnjaku kod škole ispisani su ustaški simbol slovo "U" i kukasti krst, poruka "Ubij Pupovca", te "Ustaše Novi Zagreb".

Iz SNV-a navode da su grafiti primjećeni jutros. Oni napominju da su ustaški grafiti standardni simboli na hrvatskim fasadama.

"Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", dodaju iz SNV-a.