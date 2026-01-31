Logo
Grafiti sa pozivom na ubistvo Pupovca i ustaškim simbolima u Zagrebu

SRNA

31.01.2026

10:40

1
Графит који позива на убиство Пуповца у Загребу
Foto: SRNA

Grafiti sa pozivom na ubistvo poslanika Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorada Pupovca i ustaškim simbolima ispisani su kod Osnovne škole "Savski gaj" u Zagrebu, saopšteno je iz Srpskog narodnog vijeća /SNV/.

Na podvožnjaku kod škole ispisani su ustaški simbol slovo "U" i kukasti krst, poruka "Ubij Pupovca", te "Ustaše Novi Zagreb".

илу-пиштољ-08092025

Hronika

Maskiran pokucao na vrata, pa potegao pištolj: Policija otkrila jedan detalj

Iz SNV-a navode da su grafiti primjećeni jutros. Oni napominju da su ustaški grafiti standardni simboli na hrvatskim fasadama.

"Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", dodaju iz SNV-a.

Графит-Загреб-31012026
Grafit-Zagreb-31012026

Hrvatska

Zagreb

grafiti

