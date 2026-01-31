Logo
Sutra oblačno i hladnije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno i još hladnije sa slabim padavinama i maksimalnom temperaturom od jedan do pet stepeni Celzijusovih.

Oko rijeka i po kotlinama moguća je jutarnja magla.

Padaće kiša koja će se lokalno lediti pri tlu, ponegdje uz provijavanje poneke pahulje snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na planinama se očekuje snijeg uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača.

U Hercegovini će biti suvo i sunčanije, ali vjetrovito.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Semberiji uveče na udare pojačan, sjeveroistočni i istočni. U Hercegovini umjerena do jaka bura.

U većini predjela u Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno i Ivan Sedlo dva, Sokolac i Mrkonjić grad četiri, Gacko, Srbac i Srebrenica pet, Banjaluka, Sarajevo i Tuzla šest, Prijedor i Bijeljina sedam, Doboj osam, Bileće i Višegrad devet, te Trebinje i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

