Četiri mladića iz Banjaluke tužila kazino: Prevarili su nas za džekpot od 10.000 KM

Izvor:

Crna-hronika.info

31.01.2026

13:40

U banjalučkom Grand Kasinu navodno se dogodila ozbiljna nepravilnost tokom igre na aparatima, zbog koje su četiri igrača, među njima i Bojan Gligić, pokrenuli postupak protiv kazina, tvrdeći da su oštećeni za džekpot u iznosu od 10.000 KM.

Kako Gligić navodi, džekpot je bio definisan pravilima igre tako da “mora pasti” najkasnije na iznosu od 10.000 KM, međutim, prema njegovim riječima, kada je dostignut taj prag – sistem je “blokirao”, a dobitak nije isplaćen.

“Džek pot od 10.000 KM je definisan da mora pasti do 10.000 KM. Kada je došao na taj iznos, blokirao je i nije pao”, tvrdi Gligić.

“Sve smo snimili, prijavili MUP-u i Upravi za igre na sreću”

Prema njegovim riječima, cijeli slučaj je dokumentovan video-snimcima, nakon čega su odmah reagovali i prijavili događaj MUP-u RS, kao i Republičkoj upravi za igre na sreću.

Gligić navodi da su on i još troje igrača dali punomoć advokatici Vanji Lakić, koja je u njihovo ime podnijela prijave nadležnim institucijama.

“Četiri igrača su dala punomoć advokatu Vanji Lakić. Svi smo pozvani u MUP i dali smo izjave. Na snimcima se jasno vidi prevara”, tvrdi on.

Полиција ФБиХ

Hronika

U sarajevskom naselju izgorjela tri automobila

Navodi da su im blokirali aparate i onemogućili isplatu novca.

Posebno problematičnim smatra, kako kaže, dešavanje nakon što je džekpot “zablokirao” na 10.000 KM.

“Mi smo nastavili igrati u nadi da će neko osvojiti. Međutim, tada su nam iz kazina blokirali sve mašine i onemogućili da igramo i da isplatimo svoj novac sa mašina. Bilo je oko 3:50 ujutru”, navodi Gligić.

Tvrdi da su na aparatima ostali vidljivi iznosi koje su imali na računima, ali im je isplata bila onemogućena.

“Na snimcima se vidi da su mašine blokirane, a na njima se vide naši iznosi koje nismo mogli isplatiti”, dodaje.

Džekpot navodno “pušten” na drugom aparatu

Gligić tvrdi da je džekpot, prema njihovim saznanjima, nakon otprilike sat vremena “pušten” na drugom aparatu, u odvojenom dijelu kazina, te da su tek nakon toga aparati ponovo postali aktivni.

Дарја Клишина

Tenis

Jednoj od najljepših olimpijki oduzet stan: Sada sam beskućnica

“Džek pot je nakon sat vremena pušten na neku mašinu u odvojenom dijelu kazina. Tek tada su nam odblokirali mašine i tada smo mogli isplatiti novac koji smo imali na aparatima”, tvrdi.

Predmet prijavljen i Tužilaštvu, najavljena privatna tužba

Prema njegovim riječima, slučaj je proslijeđen i Tužilaštvu, a grupa oštećenih najavljuje da će naredne sedmice podnijeti i privatnu tužbu, uz dostavljene materijalne dokaze.

“Čekali smo da prvo institucije odrade svoj posao, pa da mi kao grupa od nas četvero pošaljemo privatnu tužbu. Ona nas zastupa, dali smo joj punomoć”, ističe Gligić.

Ipak, navodi i da imaju sumnje u ishod procesa, te izražava bojazan da bi slučaj mogao biti “sabotiran”.

“Mi sumnjamo da će sve biti sabotirano… sa dokazima ćemo podnijeti privatnu tužbu. Snimci su ključni dokaz i jasno se vidi nepravilnost koja se sa sigurnošću može kvalifikovati kao prevara”, tvrdi.

Policija je, prema njegovim riječima, više puta izlazila na teren i obilazila kazino, nakon čega su oštećeni pozvani da daju izjave.

Za sada se iz Grand Kasina nisu oglašavali ovim povodom, a javnost očekuje da nadležne institucije utvrde sve okolnosti ovog slučaja, prenosi Crna Hronika.

