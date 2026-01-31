Logo
U sarajevskom naselju izgorjela tri automobila

Izvor:

Avaz

31.01.2026

13:31

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Tri vozila noćas su gorjela kada je izbio požar u sarajevskom naselju Aneks.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, došlo je do zapaljenja tri vozila u ulici Prijedorska.

Косово-избори-12102025

Srbija

Objavljeni konačni rezultati vanrednih izbora

- Načinjena je materijalna šteta. Kolege će vršiti uviđaj kako bi se utvrdio način na koji je došlo do zapaljenja vozila – kratko je rečeno za „Avaz“.

Za sada nije poznato da li je požar podmetnut ili je riječ o nekoj drugoj pojavi.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Svijet

Rusija zabranila izvoz goriva

Više informacija biće poznato nakon što policija objavi zvanično saopštenje.

Sarajevo

izgorio automobil

