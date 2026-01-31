U sarajevskom naselju izgorjela tri automobila

Izvor:
Avaz
31.01.2026
13:31
Komentari:0
Tri vozila noćas su gorjela kada je izbio požar u sarajevskom naselju Aneks.
Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, došlo je do zapaljenja tri vozila u ulici Prijedorska.
Srbija
Objavljeni konačni rezultati vanrednih izbora
- Načinjena je materijalna šteta. Kolege će vršiti uviđaj kako bi se utvrdio način na koji je došlo do zapaljenja vozila – kratko je rečeno za „Avaz“.
Za sada nije poznato da li je požar podmetnut ili je riječ o nekoj drugoj pojavi.
Svijet
Rusija zabranila izvoz goriva
Više informacija biće poznato nakon što policija objavi zvanično saopštenje.
Hronika
11 h0
Hronika
12 h1
Hronika
12 h0
Hronika
13 h0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu