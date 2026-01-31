U sarajevskom naselju izgorjela tri automobila

Tri vozila noćas su gorjela kada je izbio požar u sarajevskom naselju Aneks.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, došlo je do zapaljenja tri vozila u ulici Prijedorska.

- Načinjena je materijalna šteta. Kolege će vršiti uviđaj kako bi se utvrdio način na koji je došlo do zapaljenja vozila – kratko je rečeno za „Avaz“.

Za sada nije poznato da li je požar podmetnut ili je riječ o nekoj drugoj pojavi.

Više informacija biće poznato nakon što policija objavi zvanično saopštenje.