Svjetski šampion preminuo u 38. godini

Telegraf

31.01.2026

13:20

Свјетски шампион преминуо у 38. години
Svjetski šampion u bodibildingu, Džejson Lou, preminuo je u 38. godini života, a tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Ešli putem društvenih mreža.

Ešli je 22. januara na Instagramu objavila potresnu poruku, a u danima koji su uslijedili nastavila je da dijeli zajedničke fotografije u znak sjećanja na supruga.

Prema podacima Nacionalnog “Physique” komiteta (NPC), Lou je aktivno učestvovao na bodibilding takmičenjima od 2015. do 2022. godine.

Bio je poznat pod nadimkom Broku, nastalim spajanjem riječi „bro“ i lika Gokua iz serijala Zmajeva kugla.

Zahvaljujući upečatljivom stilu i rezultatima stekao je veliku popularnost na društvenim mrežama; samo na Instagramu pratilo ga je više od 104.000 ljudi.

Lou, koji je živio na Floridi, bio je izuzetno cijenjen u bodibilding i fitnes zajednici. Prema riječima Dejva Palumba, iznijetim na “RX Muscle” Jutjub kanalu, Lou je u trenutku smrti trenirao sa klijentom, kada se iznenada srušio.

