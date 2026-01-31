Svjetski šampion preminuo u 38. godini

Svjetski šampion u bodibildingu, Džejson Lou, preminuo je u 38. godini života, a tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Ešli putem društvenih mreža.

Ešli je 22. januara na Instagramu objavila potresnu poruku, a u danima koji su uslijedili nastavila je da dijeli zajedničke fotografije u znak sjećanja na supruga.

Svijet Orban: Evropljani ne žele Ukrajinu u EU

Prema podacima Nacionalnog “Physique” komiteta (NPC), Lou je aktivno učestvovao na bodibilding takmičenjima od 2015. do 2022. godine.

Bio je poznat pod nadimkom Broku, nastalim spajanjem riječi „bro“ i lika Gokua iz serijala Zmajeva kugla.

Zahvaljujući upečatljivom stilu i rezultatima stekao je veliku popularnost na društvenim mrežama; samo na Instagramu pratilo ga je više od 104.000 ljudi.

Zdravlje Zlatno mlijeko pravi se brzo, a čuva srce, čisti jetru i jača imunitet

Lou, koji je živio na Floridi, bio je izuzetno cijenjen u bodibilding i fitnes zajednici. Prema riječima Dejva Palumba, iznijetim na “RX Muscle” Jutjub kanalu, Lou je u trenutku smrti trenirao sa klijentom, kada se iznenada srušio.