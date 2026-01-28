Logo
Hrvatska sa ivice ponora do polufinala EP

28.01.2026

20:01

Хрватска-Мађарска
Foto: Tanjug/Johan Nilsson/TT via AP

Rukometaši Hrvatske obezbijedili su plasman u polufinale Evropskog prvenstva nakon pobjede protiv selekcije Mađarske sa 27:25.

Iako je ostala bez realnih izgleda za plasman u polufinale, selekcija Mađarske prikazala je veoma kvalitetnu igru u prvom poluvremenu protiv Hrvatske.

Tokom svih 30 minuta Mađari su držali rezultatsku prednost, koja je u dva navrata iznosila i četiri gola razlike. Hrvatska je u završnici uspjela da ublaži zaostatak, pa se na pauzu otišlo pri rezultatu 15:13 u korist Mađarske.

U uvodnim minutama drugog poluvremena nije došlo do promjene odnosa snaga. Mađarska je nastavila sa čvrstom igrom i uspijevala da sačuva prednost, ali je kako je vrijeme odmicalo domaća selekcija postepeno podizala ritam.

Oko 15 minuta prije kraja Hrvatska je prvi put na utakmici stigla do vođstva, koje je potom uspješno branila, posebno zahvaljujući brojnim situacijama sa igračem više u završnici susreta.

Pet minuta prije kraja Hrvatska je imala dva gola prednosti, čime je Mađarsku primorala na rizičniju igru. U samoj završnici gosti su ostali s igračem manje i uspjeli da zatresu mrežu, ali je pogodak poništen zbog prekršaja u napadu.

U drugom meču večeri, odigranom u Herningu, reprezentacija Njemačke savladala je Francusku rezultatom 38:34 i tako osigurala plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

Njemačka je tokom većeg dijela susreta imala kontrolu nad igrom i zasluženo slavila protiv aktuelnog šampiona kontinenta.

Vicešampioni sa posljednjih Olimpijskih igara već su na poluvremenu imali četiri gola prednosti. Francuska je u nastavku pokušala da se vrati u meč, ali su Nijemci u finišu ponovo podigli nivo igre i bez većih problema priveli utakmicu kraju.

Time je postalo jasno da će Evropa dobiti novog prvaka, dok Francuskoj preostaje borba za petu poziciju na prvenstvu.

rukomet

Hrvatska

