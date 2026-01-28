Logo
"Bomba" u Gospodskoj: Vladimir Vranješ se vratio u Borac!

Mondo.ba

28.01.2026

14:30

Владимир Врањеш рукометаш
Foto: RK Borac

Vladimir Vranješ poslije 14 godina se vratio kući! Proslavljeni bh. rukometaš vratio se u banjalučki Borac, klub u kojem je počeo svoju karijeru.

Vranješ u proteklom periodu trenirao je sa crveno-plavima, a sada je i zvanično potpisao ugovor i tako postao jedno od najvećih pojačanja Borca u proteklih nekoliko godina.

Borac i Vranješ potpisali su ugovor na godinu i po dana.

Ljubitelji rukometa u Banjaluci imaće priliku da u nastavku sezone u dresu Borca gledaju dugogodišnjeg reprezentativca BIH koji je u bogatoj karijeri igrao u Španiji, Mađarskoj Bjelorusiji, Sloveniji i Portugalu.Vranješ je svoje prve rukometne korake napravio u RK Borac, pod vodstvom Nikole Pavlišina, a poslije kratke jednogodišnje epizode u slovenskom RK Slovenj Gradec, vratio se u RK Borac u kojem je ostao do 2012. godine kada je na velika vrata stupio na međunarodnu scenu.

Iz Borca je prešao u čuveni Ademar Leon, a potom je u Mađarskoj nastupao za Pik Seged i Tatabanju. Potom je dvije sezone igrao za Meškov Brest, lisabonsku Benfiku, njemački Veclar, te mađarski Čurgo.

Od 2009. do 2022. Godine igrao je za reprezentaciju BIH, te na 82 utakmice u državnom timu postigao 132. gola. Sa „zmajevima“ je nastupio na dva evropska, te jednom svjetskom prvenstvu.

(Mondo.ba)

Vladimir Vranješ

