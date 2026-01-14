Mladen Bojinović za ATV: Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo

Rukometaše Srbije na otvaranju Evropskog prvenstva očekuje dvoboj sa Španijom, a potom slijede okršaji sa Njemačkom i Austrijom. „Grupa smrti“ tako je etiketirano ovo društvo iz kojeg će dvije najbolje selekcije produžiti ka narednoj fazi.

Pod komandom selektora Raula Gonzalesa srpski rukometaši već dvadesetak dana bruse formu za Evropsko prvenstvo, a Mladen Bojinović, direktor reprezentacije Srbije, za ATV kaže da su „Orlovi“ spremni za svoj rukometni let.

„Pripremo se već duže vrijeme za Evropsko prvenstvo i prvu utakmicu sa Španijom. Svi znamo koliki je ulog. Ovo je prvo Evropsko prvenstvo pod komandom selektora Raula Gonazalesa. Imamo velika očekivanja i uzdamo se u dobar rezultat protiv Španije. Znali smo nakon žrijeba da nas čekaju teški rivali u grupi, ali sada ne želimo da razmišljamo o Njemačkoj i Austriji. Sve misli su usmjerene ka duelu sa Španijom. Odradili smo dobre pripreme i svi smo zdravi što je najvažnije.“ poručuje Mladen Bojinović iz danskog Herninga u kojem srpske rukometaše očekuju utakmice grupne faze Evropskog prvenstva.

Prvi rival skeniran je do tančina. Znaju dobro u srpskom taboru odakle prijeti najveća opasnost, a uprkos brojnim kvalitetima i „crvena furija“, kao i drugi timovi, ima mane koje se daju iskoristiti.

Bojinovića raduje što je Raul Gonzales uspio da prenese svoje ideje na igrače koji će da brane boje Srbije na Evropskom prvenstvu.

„Ovo je njegovo prvo, veliko, takmičenje sa reprezentacijom Srbije. Uspostavio je svoj sistem, a na igrače je prenio sve ono što je potrebno da igraju na način na koji on želi. Ono što je bitno je i da su igrači dobro prihvatili sve ideje i dobro znaju šta selektor traži od njih na terenu.“ kaže Bojinović.

Danska je, po mnogima, favorit broj jedan za evropsko zlato koje se u ovoj zemlji čeka već 14 godina.

„Sav fokus je na reprezentaciji Danske i ka toj njihovoj „zlatnoj generaciji“. Oni su favoriti broj jedan. Po mom mišljenju jedino im selekcija Švedske može da pomrsi račune. Francuze mnogi vide kao jedne od favorita, ali po mom mišljenju ne bi trebalo da bude iznenađenje ako ih ne vidimo u samoj završnici. Smatram da će finale da igraju Danska i Švedska.“ kaže Bojinović.

Evropsko prvenstvo igraće se od 15. januara do 1.februara, a domaćini su Danska, Norveška i Švedska.

Šampionski tron osvojen prije dvije godine brani reprezentacija Francuske.