Radnici u FBiH u štrajku, traže povećanje plate

Izvor:
SRNA
14.01.2026
15:53
Komentari:0
Poreski radnici u FBiH svakog radnog dana štrajku po dva sata zahtijevajući povećanje plate za 20 odsto.
Radnici su u štrajku od 22. decembra i svaki dan od 11.00 do 13.00 časova ne rade.
Štrajk je započeo zbog višegodišnjeg nezadovoljstva uslovima rada, diskriminacije u platama i mobinga, javljaju federalni mediji.
Republika Srpska
Preminuo ratni starješina VRS Veljko Brajić
Radnici zahtijevaju povećanje plate za oko 20 odsto, što je moguće jedino izmjenama Zakona o Poreskoj upravi FBiH, te pozivaju na rješavanje problema hroničnog nedostatka kadra i zastarjele sistematizacije radnih mjesta.
Gradovi i opštine
35 min0
Svijet
44 min0
Republika Srpska
44 min0
Društvo
46 min0
BiH
51 min0
BiH
4 h0
BiH
7 h0
BiH
1 d2
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
23
16
16
16
16
16
11
Trenutno na programu