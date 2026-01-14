Radnici u FBiH u štrajku, traže povećanje plate

Poreski radnici u FBiH svakog radnog dana štrajku po dva sata zahtijevajući povećanje plate za 20 odsto.

Radnici su u štrajku od 22. decembra i svaki dan od 11.00 do 13.00 časova ne rade.

Štrajk je započeo zbog višegodišnjeg nezadovoljstva uslovima rada, diskriminacije u platama i mobinga, javljaju federalni mediji.

Radnici zahtijevaju povećanje plate za oko 20 odsto, što je moguće jedino izmjenama Zakona o Poreskoj upravi FBiH, te pozivaju na rješavanje problema hroničnog nedostatka kadra i zastarjele sistematizacije radnih mjesta.