Prošla godina među tri najtoplije

Prošla godina je među tri najtoplije na planeti od kada se vodi evidencija, saopšteno je iz Svjetske meteorološke organizacije.

Iz ove organizacije, koja objedinjuje klimatske podatake iz osam svjetskih centara, saopšteno je da je njih šest, uključujući Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze i britansku nacionalnu meteorološku službu, rangiralo 2025. godinu kao treću najtopliju, dok su je dva postavila kao drugu najtopliju tokom mjerenja u prethodnih 176 godina.

Svih osam centara za klimatske podatake potvrdilo je da su posljednje tri godine bile najtoplije na planeti od kada se vodi evidencija.

Naučnici iz EU takođe su potvrdili da je prosječna temperatura sada porasla za više od 1,5 stepeni Celzijusovih od početka mjerenja.

Najtoplija godina u istoriji bila je 2024.

Male razlike u rangiranju odražavaju različite metodologije i vrste mjerenja, koje uključuju satelitske podatke i očitavanja sa meteoroloških stanica.

Naučnici odavno upozoravaju da će rast prosječne globalne temperature za 1,5 stepeni Celzijusovih iznad one u predindustrijskom dobu izazvati ozbiljne posljedice, od kojih su neke nepovratne.