Sveti Vasilije Veliki: Zašto djevojke bacaju obuću?

14. januar je datum kada se odaje počast Svetom Vasiliju, Velikom arhiepiskopu Kesarijskom koji je rođen oko 329. godine u doba vladavine cara Konstantina.

Vasilije, koji je važio za učenog čovjeka svog vremena, je 15 godina izučavao govorništvo, filozofiju, astronomiju i druge nauke u Atini. Njegovi savremenici i prijatelji tokom studija bili su Grigorije Bogoslov i Julijan koji je kasnije postao car odstupnik.

Vasilije i njegov nekadašnji učitelj Evula zajedno su kršteni na rijeci Jordan. Kasnije je Vasilije postao episkop Kesarije Kapadokijske i na tom položaju ostao gotovo punih 10 godina. Upokojio se relativno mlad, u 50. godini života, 1. januara 379. godine (po starom kalendaru)

Zanimljivosti Srpska Nova godina: Šta treba da znate o običajima, tradiciji i počecima

Sveti Vasilije Veliki je tokom života učinio velike pomake u propovijedanju i širenju pravoslavne hrišćanske vjere. Važio je za vrijednog, izuzetno učenog i moralno čistog čovjeka koji je bio ustrojitelj i stub crkve. Čak je za života dobio nadimak "pčela crkve Hristove" jer se govorilo da kao pčela raznosi med vernicima, a žaoke i ubode jereticima. Zbog toga se na njegov dan tradicionalno uzima kašika meda.

Običaji na Svetog Vasilija Velikog

Postoje mnogi narodni običaji i sujeverja vezana za ovaj dan. Primjera radi, u Vojvodini se nekada upražnjavao običaj da se na raskršćima pale vatre na ovaj dan radi pročišćenja i ojačanja sunčeve toplote i svjetlosti. Ovo se i dalje upražnjava u nekim mestima.

14. januar je takođe datum takozvanog "Malog Božića" i na ovaj dan se badnjak ponovo unosi u kuću, dolazi položajnik u još jednu posjetu i ruča se glava praznične pečenice koja se čuvala do tog dana. Tako se na ovaj datum i dalje u mnogim mjestima spaljuje badnjak i poštuju drugi običaj poput miješenja obrednog hleba "vasilice" u čast Svetog Vasilija Velikog.

Srbija Iznenada umro muž voditeljke RTS Ivanke Ristovski

Smatra se da valja dočekati budno Novu godinu pa se na ovu noć često bde uz gatanje djevojaka koja će se od njih i za koga udati te godine. I za ovaj običaj vezuju se mnoge zanimljive tradicije kao na primjer u BiH gdje se djevojke popnu na tavan i bacaju obuću napolje.Ako obuća padne usmjerena od kuće to znači da će se djevojka udati.

Danas bi trebalo izbjegavati svađe da se ne bi svađali cijele godine.

Slava Sveti Vasilije Veliki se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.