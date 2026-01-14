Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

14.01.2026
12:33
Komentari:0
Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, dok na ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na većini puteva u Republici Srpskoj vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a u višim predjelima i preko prevoja mjestimično je zasnježen kolovoz i ima poledice, upozoravaju iz Saveza.
Povećana je i opasnost od odrona, kao i ledenica na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.
Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno, te da na put ne kreću bez adekvatne zimske opreme.
