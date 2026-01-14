Logo
Large banner

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

14.01.2026

12:33

Komentari:

0
Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlasku iz BiH, dok na ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na većini puteva u Republici Srpskoj vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a u višim predjelima i preko prevoja mjestimično je zasnježen kolovoz i ima poledice, upozoravaju iz Saveza.

Povećana je i opasnost od odrona, kao i ledenica na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno, te da na put ne kreću bez adekvatne zimske opreme.

Podijeli:

Tagovi:

granica

Gradiška

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Društvo

"Prevoznici trpe ogromne gubitke zbog graničnog prelaza u Gradišci"

1 h

0
Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

Društvo

Vazduh opasan u Brodu, veoma nezdrav u Visokom, Sarajevu i Ilijašu

2 h

0
Роду Благојевићу уручене гусле

Društvo

Rodu Blagojeviću uručene gusle

3 h

1
Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

Društvo

Neočišćene ulice i trotoari: Da li imate pravo da odštetu ako ste pali ili slupali auto

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner