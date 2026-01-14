Logo
"Prevoznici trpe ogromne gubitke zbog graničnog prelaza u Gradišci"

Izvor:

SRNA

14.01.2026

11:27

Foto: ATV

Više od 50 odsto prevoznika nije krenulo na put preko graničnog prelaza Gradiška zbog ogromnih gužvi koje su mogle da se izbjegnu da je otvoren novi prelaz, što je dovelo do znatnih gubitaka, izjavio je Srni predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.

Grbić je ocijenio da je besmisleno kretati na granični prelaz na kojem se vozač zadrži sedam, 10, pa i 12 časova, što je, kako je naveo, jedno radno vrijeme.

On je naveo da auto-prevoznici nemaju ekonomsku opravdanost da kreću u takvim uslovima, jer vozač mora da bude plaćen, da li čekao ili vozio.

ГП Градишка

Republika Srpska

Višković: Nadam se da je "ekspert" Krnjić gledao apokaliptične prizore iz Gradiške

- Suvišno je govoriti koja su šteta i gubici zbog neotvaranja novog graničnog prelaza na Gradišci. U putničkom saobraćaju je kolaps. Pomjerimo se 500 metara ili kilometar, dva za devet ili 10 časova, onda je to veliki uspjeh, ali to je BiH - rekao je Grbić, te dodao da je sve to žalosno.

Napomenuo je da je ogroman novac uložen u novi granični prelaz, te je apelovao na odgovorne da ga što prije otvore, kako bi slike koje putnici gledaju više od 10 godina postale prošlost.

- Daj Bože da postanu prošlost, ali gledamo ih već 10 godina - dodao je Grbić.

Otvaranje novog graničnog prelaza između Hrvatske i BiH kod Gradiške bilo je planirano za 11. decembar, ali je odgođeno nakon što član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnić po četvrti put nije podržao izmjene pravilnika potrebne za formiranje carinske ispostave i raspored carinskih službenika.

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

