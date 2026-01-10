Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

Nevoljni dolasci ili odlasci u BiH, skraćeni boravci sa porodicom, sve to i mnogo više rezultati su ogromnih gužvi na granicama tokom praznika. Da bi se stanje poboljšalo, napravljen je novi i savremeni granični prelaz na Gradišci koji nije pušten u rad. Razlog je jednostavan - Zijad Krnjić. Riječ je o članu Upravnog odbora UIO koji dolazi iz FBiH i ne želi da da saglasnost na potrebnu dokumentaciju kako bi se granični prelaz pustio u funkciju.

Zbog toga, putnici će i ove godine gubiti sate, ako ne i dane, čekajući u kilometarskim kolonama na graničnim prelazima BiH i Hrvatske, a najgore stanje je ubjedljivo upravo u Gradišci.

Novi granični prelaz je završen, ali ne i pušten u funkciju. Uprava za indirektno oporezivanje nije usvojila potrebne izmjene pravilnika, a protiv je glasao upravo Zijad Krnjić koji po nečijem nalogu vrši opstrukcije.

Dok Krnjić ne glasa za pravilnik, putnici se mole za strpljenje. Izgubljeni sati u kolonama mogu se fakturisati na račun stručnjaka iz SDA.