Logo
Large banner

Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

10.01.2026

10:58

Komentari:

0
Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима
Foto: AMS/HAK

Nevoljni dolasci ili odlasci u BiH, skraćeni boravci sa porodicom, sve to i mnogo više rezultati su ogromnih gužvi na granicama tokom praznika. Da bi se stanje poboljšalo, napravljen je novi i savremeni granični prelaz na Gradišci koji nije pušten u rad. Razlog je jednostavan - Zijad Krnjić. Riječ je o članu Upravnog odbora UIO koji dolazi iz FBiH i ne želi da da saglasnost na potrebnu dokumentaciju kako bi se granični prelaz pustio u funkciju.

Zbog toga, putnici će i ove godine gubiti sate, ako ne i dane, čekajući u kilometarskim kolonama na graničnim prelazima BiH i Hrvatske, a najgore stanje je ubjedljivo upravo u Gradišci.

Novi granični prelaz je završen, ali ne i pušten u funkciju. Uprava za indirektno oporezivanje nije usvojila potrebne izmjene pravilnika, a protiv je glasao upravo Zijad Krnjić koji po nečijem nalogu vrši opstrukcije.

Dok Krnjić ne glasa za pravilnik, putnici se mole za strpljenje. Izgubljeni sati u kolonama mogu se fakturisati na račun stručnjaka iz SDA.

Podijeli:

Tagovi:

Zijad Krnjić

granica

gužve na granici

Granični prelaz Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

BiH

Amidžić: Zijad Krnjić je simbol mržnje FBiH prema Srpskoj

1 sedm

3
Амиџић: Конаковић се диви потезима Крњића због кога су колоне на улазу у БиХ све дуже

Republika Srpska

Amidžić: Konaković se divi potezima Krnjića zbog koga su kolone na ulazu u BiH sve duže

1 sedm

2
Амиџић: "Можемо ли икада послати нормалну поруку?" Стенограм са сједнице на којој је блокиран нови ГП Градишка

BiH

Amidžić: "Možemo li ikada poslati normalnu poruku?" Stenogram sa sjednice na kojoj je blokiran novi GP Gradiška

2 sedm

2
Ковачевић: "Случај Крњић" илустрација како бисмо живјели без Српске, чекајући милост Сарајева

Republika Srpska

Kovačević: "Slučaj Krnjić" ilustracija kako bismo živjeli bez Srpske, čekajući milost Sarajeva

4 sedm

3

Više iz rubrike

Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску

BiH

Kojić: Ukidanje entiteta značilo bi nezavisnu Republiku Srpsku

2 h

1
АТВ

BiH

Župljanin: Helezova izjava o ukidanju Srpske - pucanj u BiH

3 h

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

BiH

Rajilić: Sazrelo vrijeme za razdruživanje

3 h

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

BiH

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner