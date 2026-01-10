Logo
Župljanin: Helezova izjava o ukidanju Srpske - pucanj u BiH

SRNA

10.01.2026

10:31

АТВ
Foto: ATV

Predsjednik Organizacije straješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da izjava ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH, predstavlja pucanj u BiH.

Što je više ideja, napada i pritisaka o ukidanju Srpske, sve je više Republike Srpske, a manje BiH - rekao je Župljanin.

On je dodao da ovakva izjava Heleza pokazuje i dokazuje njegovu punu nezrelost, neozbiljnost i neodgovornost u obavljanju funkcije ministra odbrane.

"Pitanje organizacionog ustrojstva BiH nije u zoni odgovornosti nijednog ministra u BiH. To je pitanje razgovora i dogovora jedino i isključivo tri konstitutivna naroda i dva entiteta iz kojih je sastavljena BiH i jedino oni mogu odlučiti o tome hoće li biti i kakva će biti BiH u budućnosti", istakao je Župljanin.

zukan helez

BiH

Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u BiH

Župljanin je podsjetio da je Republika Srpska nastala odlučnom voljom srpskog naroda u miru, 9. januara 1992. godine, da je juče dostojanstveno proslavila svoj 34. rođendan i da je u tome niko nije mogao spriječiti, a "pogotovo ne jedan ministar ograničenog stručnog, moralnog i političkog kapaciteta".

"Iz Republike Srpske već godinama idu poruke da se u uslovima mira i stabilnosti razgovara o budućnosti BiH između tri konstitutivna naroda i dva entiteta, kao jedinih legalnih i legitimnih pregovarača. Nažalost, takvi pozivi ne dopiru do Heleza i njemu sličnih", naglasio je Župljanin.

On je ukazao da je Republika Srpska izraz volje srpskog naroda i njegove želje za slobodom, koje nije bilo kada nije imao svoju državu.

Божица Живковић Рајилић

BiH

Rajilić: Sazrelo vrijeme za razdruživanje

Prema njegovim riječima, Republika Srpska danas ima sve ono što joj je kao državi potrebno, a to su teritorija, granice, suverenost, stanovništvo, finansijsku stabilnost, ekonomsku održivost i opredjeljenje za miroljubivu koegzistenciju sa drugima, zbog čega su pozivi na razgovore za njenim nestankom samo pusti snovi u glavama bezumnih pojedinaca.

"Republika Srpska je stvorena za vječnost, iz ljubavi, a ne iz hira, i kako takva je živjela sve ove godine i živjeće na mnogo ljeta", zaključio je Župljanin.

Zukan Helez

Slobodan Župljanin

Republika Srpska

BiH

