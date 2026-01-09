Logo
Košarac: Budu li insistirali na ukidanju Srpske, ostaće bez BiH

09.01.2026

21:42

Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je da je došlo vrijeme da se Zukan Helez i ini helezi dozovu pameti i da konačno u Sarajevu shvate da će ostati bez BiH ako budu insistirali na ukidanju Republike Srpske.

- Konačno shvatite - Srpska je vječna. Srpska je realnost - istakao je Košarac.

On je rekao da Sarajevo prestane da zamajava sopstveno glasačko tijelo i okrene se realnosti.

- Otrijeznite se! Probudite se iz Alijinog sna! Siti smo populističke mantre o unitarnoj BiH. Istina je jedna i neumoljiva - Srpska može bez BiH, a BiH bez Srpske nikako - napisao je Košarac na Instagramu.

Budu li insistirali na ukidanju Srpske, Košarac je rekao da će ostati bez BiH i da srpski narod nema ništa protiv.

- Srpska će otići i sa sobom ponijeti 49 posto teritorije. Naša namjera je ista, a model nećete saznati - zaključio je Košarac nakon što je Helez rekao da je došlo vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH.

Staša Košarac

Zukan Helez

