Borci najavljuju proteste ispred Vlade FBiH u Sarajevu

Članovi Udruženja "Kamp boraca Federacije BiH" najavljuju za februar velike proteste pred zgradom federalne Vlade u Sarajevu jer su nezadovoljni rješavanjem pitanja boračkog dodatka u tom entitetu, a uvjereni su da će im se pridružiti i druge kategorije stanovništva.

Hamza Krkalić iz ovog udruženja kaže da je nezadovoljstvo nekadašnjih boraca ogromno, zbog čega će u februaru uslijediti do sada najveći protesti pred Vladom FBiH.

- U februaru je godišnjica naših protesta iz 2018. godine. I tada smo uspjeli, dobili smo Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ako hoće reprizu 2018. godine, imaće je! - poručio je Krkalić.

Udruženje "Kamp boraca FBiH" uputilo je u Predstavničkom domu federalnog Parlamenta svoj prijedlog boračkog dodatka koji bi iznosio po pet KM po godini provedenoj u ratu za one koji do sada nisu ostvarili nikakva redovna boračka mjesečna primanja, prenose federalni mediji.

- Naš prijedlog košta 50 miliona KM i ovakav je zato što su sve pomoći koje su do sada bile iz Vlade FBiH obuhvatale samo korisnike već stečenih boračkih prava, što nije pravedno - kaže Krkalić.

On je podsjetio da je radna grupa koju je formirao resorni ministar u federalnoj Vladi Nedžad Lokmić donijela odluku da borački dodatak iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u ratu, za šta bi bila potrebna 234 miliona KM, ali da to nije uvršteno u prijedlog budžeta.