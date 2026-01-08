Poznati robijaši ove godine na ulicama BiH

Brojni zatvorenici ove godine napustiće svoje zatvorske ćelije i ugledati svjetlost dana napolju, nakon što su odslužili svoje dugotrajne kazne zatvora.

Tu se ubrajaju brojna imena koja su obilježila kriminalni dosijee u Bosni i Hercegovini.

Teroristički napad

Među njima je i svakako dobro poznat Mevlid Jašarević, koji je bio pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

On bi trebao ove godine u septembru izaći na slobodu iz zatvora u Vojkovićima, gd‌je odslužuje i dalje svoju kaznu.

Tokom ovog napada, Jašarević je iz automatske puške ispalio 105 metaka, prilikom čega je ranio policajca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPTBiH) Mirsada Velića. Ovaj događaj se desio 28. oktobra 2011. godine.

Još jedno zvučno ime, poznato javnosti je, ustvari, nadimak „Hadžija“, a riječ je o Fikretu Hadžiću koji je smješten u Kazneno-popravnom zavodu Zenica.

On svoju kaznu odslužuje zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva počinjenih početkom 2000-ih. Kako je tvrdio u brojnim intervjuima, on je, navodno, bio maltretiran od članova jedne porodice, gd‌je im je na kraju i mučki presudio.

Tri muškarca je ubio, a riječ je o ocu i sinu, Osmanu i Bahriji, te Kudumu Kasumoviću. Četvrti član te porodice se spasio tako što je pobjegao. „Hadžija“ je osuđen na 23 godine zatvora, a zidine KPZ-a Zenica bi trebao napustiti 1. maja 2026. godine.

Tužilaštvo BiH krajem decembra 2025. godine je saopštilo da je podiglo novu optužnicu protiv Mevlida Jašaravića zbog prijetnji službenim licima.