Zemljotres u BiH

Na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objavljeno je da je večeras na širem području srednje Bosne zabilježen zemljotres.

Prema prvim informacijama epicentar potresa desio se na području Bugojna.

Osim Bugojna, prve informacije ukazuju da su podrhtavanje tla osjetili stanovnici Travnika, Gornjeg Vakufa, Viteza....

Posebno se osjetio u višespratnicama, što je izazvalo strah i uznemirenost kod građana, a kako se navodi zemljotres je bio kraći, a opisan je i kao udar.

Nema preciznijih informacija o jačini, niti o eventualnoj materijalnoj šteti.