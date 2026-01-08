Vanredna situacija: Više od 10.000 ljudi ostalo bez struje

Izvor:
U Valjevu je proglašena vanredna situacija zbog problema koje je izazvao snijeg koji je pao prethodnih dana.
Odluka je donijeta da današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije Valjeva, a načelnik Štaba Aleksandar Pavlović izjavio je da se još prikupljaju izvještaji o situaciji na terenu.
Na Instagram nalogu Grada Valjeva ranije danas je objavljeno da je 10.200 korisnika u valjevskom kraju bez struje i da će biti angažovani svi privredni subjekti koji mogu da pomognu da se normalizuje snabdijevanje strujom.
Sve raspoložive službe i mehanizacija su na terenu, kako bi se što prije sanirala šteta nastale usljed jakih sniježnih padavina u proteklih 20 sati.
Pod težinom vlažnog i teškog snijega došlo je do lomljenja grana i obaranja stabala, koja padaju na vodove i stubove, što dodatno otežava rad na terenu i produžava prekide u snabdijevanju električnom energijom, navedeno je u objavi.
Dodaje se da je veliki broj sela bez struje, ali da su ekipe Elektrodistrbucije Valjevo (EDS) na terenu i da se očekuje da će u toku dana biti otklonjen dio kvarova.
U ovom trenutku 60 ljudi radi na otklanjanju kvarova na elektro-mreži, od čega je 30 u Brankovini, a ekipe vatrogasaca pomažu u krčenju popadalog drveća i granja, ističe se u objavi.
U Valjevu je otežan saobraćaj, a oba putna pravca ka Divčibarama su prohodna.
Na građane se apeluje na građane da bez prijeke potrebe ne kreću na put.
