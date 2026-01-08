Logo
Kolika je penzija ako se prijevremeno penzionišete?

Euronews

08.01.2026

08:26

0
Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?
Od 1. januara važe nova pravila za penzionisanje žena, a cilj je da do 2032. godine uslovi za odlazak u starosnu penziju budu izjednačeni za oba pola.

Uslovi za penzionisanje žena u 2026. godini biće promijenjeni, pa će one u penziju moći da odu sa 64 godine života i 15 godina staža osiguranja, dok je muškarcima za ispunjenje uslova potrebno 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja. Bez obzira na godine života osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja.

"U skladu sa odredbama Zakona o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomjerati za po dva mjeseca godišnje, sve do 2032. godine kada će uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene biti izjednačeni sa uslovima koji važe za muškarce – 65 godina života i 15 godina staža osiguranja", navode u Fondu PIO.

Tako će uslov za penzionisanje žena u 2027. biti 64 godine i dva mjeseca života i 15 godina staža.

U 2025. godini uslov koji je trebalo da žene ispune da bi ostvarile pravo na starosnu penziju bio je 63 godine i 10 mjeseci života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

илу-пиштољ-08092025

Svijet

Pucnjava na sahrani, ima mrtvih i ranjenih

Zaposlene koje su žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji su važili u 2025. godini trebalo je da raskinu radni odnos i podnesu zahtev u 2025. godini.

Prevremeno penzionisanje

Uslovi za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju su od 2024. godine isti za muškarce i žene – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

"U slučaju prevremene starosne penzije, penzija se trajno umanjuje za 0,34 procenta za svaki mjesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a iznos umanjenja maksimalno može iznositi 20,4 odsto", podsećaju u Fondu PIO.

Broj prijevremeno penzionisanih se povećava iz godine u godinu.

Prema podacima Fonda PIO, broj novih korisnika prijevremene starosne penzije koji su ostvarili pravo u 2023. godini bio je 4.758 korisnika, a u 2024. godini 5.520 korisnika.

Koliko se čeka rješenje za penziju?

Prema podacima Fonda PIO za oktobar 2025. godine, ukupno ima 1.658.993 korisnika penzije. Prosječna penzija, prema podacima za oktobar 2025. godine, iznosi 50.686 dinara.

Fond PIO je građanima omogućio da na sajtu Fonda koriste elektronske servise koji im omogućavaju da onlajn izvrše uvid u svoje podatke koji se nalaze u bazi matične evidencije Fonda, da dobiju prediktivni iznos visine penzije, zatim da podnose zahtjeve za ostvarivanje prava preko e-Šaltera, kao i da korišćenjem elektronskih servisa prate kretanje svog predmeta.

Дан Републике Српске

Republika Srpska

Povodom Dana Republike u Banjaluci svečana akademija

U Fondu PIO navode da posvećeno rade na digitalizaciji poslovnih procesa i da je 27. novembra prošle godine počeo sa radom novi program u osnovnoj djelatnosti, koji će ubrzati postupak donošenja rješenja o pravima iz PIO.

Kako su objasnili, u pitanju je nova aplikacija matične evidencije osiguranika, koja će pored ubrzavanja procedure izdatih rešenja, pomoći i u ostalim delatnostima Fonda PIO.

Podsjećaju da je zakonski rok za donošenje rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja je do 60 dana i navode da za 90,3 odsto zahtjeva Fond donosi rješenja u ovom roku.

"Kada nedostaju podaci za sve periode osiguranja, postupak se produžava do obezbijeđenja podataka", dodaju u Fondu PIO, prenosi "Euronews".

Penzioneri

privremeno penzionisanje

