Transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" vraćen u Sjevernu Mitrovicu

Takozvana kosovska policija vratila je transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", nakon čega je on odmah postavljen na trgu u Sjevernoj Mitrovici, prenosi Kosovo onlajn.

Transparent je vraćen sinoć.

Predstavnike Srpske liste prethodno su pozvali iz policije i, ubrzo nakon preuzimanja, transparent je postavljen.

Juče kasno popodne, pripadnici takozvane kosovske policije oduzeli su transparent "Mir božji, Hristos se rodi", koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru Sjeverne Mitrovice.

Region Drama u Hrvatskoj: Putnici od sinoć zarobljeni u vozu bez hrane i pića

Službenici policije isticali su da imaju naređenje da se ne dozvoli postavljanje transparenta, dok su članovi Srpske liste zahtijevali da im policija objasni koji su zakon prekršili i zbog čega se zabranjuje postavljanje ovog transparenta.

Više od 30 pripadnika policije zatim je oduzelo transparent i odnijelo ga u policijsku stanicu.

Ovaj postupak su osidili zvaničnici Srbije.