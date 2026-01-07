Logo
Large banner

Transparent "Mir Božiji, Hristos se rodi" vraćen u Sjevernu Mitrovicu

Izvor:

SRNA

07.01.2026

09:24

Komentari:

0
Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

Takozvana kosovska policija vratila je transparent sa natpisom "Mir Božji, Hristos se rodi", nakon čega je on odmah postavljen na trgu u Sjevernoj Mitrovici, prenosi Kosovo onlajn.

Transparent je vraćen sinoć.

Predstavnike Srpske liste prethodno su pozvali iz policije i, ubrzo nakon preuzimanja, transparent je postavljen.

Juče kasno popodne, pripadnici takozvane kosovske policije oduzeli su transparent "Mir božji, Hristos se rodi", koji su predstavnici Srpske liste pokušali da postave u centru Sjeverne Mitrovice.

pruga

Region

Drama u Hrvatskoj: Putnici od sinoć zarobljeni u vozu bez hrane i pića

Službenici policije isticali su da imaju naređenje da se ne dozvoli postavljanje transparenta, dok su članovi Srpske liste zahtijevali da im policija objasni koji su zakon prekršili i zbog čega se zabranjuje postavljanje ovog transparenta.

Više od 30 pripadnika policije zatim je oduzelo transparent i odnijelo ga u policijsku stanicu.

Ovaj postupak su osidili zvaničnici Srbije.

Podijeli:

Tagovi:

Sjeverna Mitrovica

Božić

Kosovo i Metohija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Расте водостај ријеке Дрине

Gradovi i opštine

Izdata uputstva građanima: Vanredne mjere u Bijeljini

2 h

0
Спремите се: Температуре падају на минус 18

Društvo

Spremite se: Temperature padaju na minus 18

3 h

0
Вукашин запросио дјевојку на Бадње вече

Porodica

Badnje veče je Vukašinu donijelo posebnu sreću - oglasio se MUP

3 h

1
Излила се ријека Заломка

Republika Srpska

Kakva je situacija na poplavama ugroženim područjima

3 h

0

Više iz rubrike

РХМЗ издао ново упозорење

Srbija

RHMZ izdao novo upozorenje

4 h

0
Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Srbija

Albancima smeta i transparent "Mir božiji, Hristos se rodi"

17 h

0
Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

Srbija

Drina poplavila vikend naselje: Evakuisano 9 osoba u Ljuboviji

23 h

0
Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.

Srbija

Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner