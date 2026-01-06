Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

Pripadnici policije sa Palilule brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili izvršioca sinoćnje pucnjave u Borči.

Na iznenađenje istražitelja, riječ je o šesnaestogodišnjaku, dok se ranjeni mladić nalazi u bolnici sa teškim povredama, piše "Telegraf".

Drama koja je sinoć uznemirila stanovnike Borče dobila je svoj epilog hapšenjem osumnjičenog, ali i otkrivanjem identiteta žrtve sa ozbiljnom kriminalnom prošlošću.

Ranjeni mladić, Marinko K. (19), koji je policiji odranije dobro poznat, zadržan je na liječenju u KBC Zvezdara nakon što mu je život spasen brzom reakcijom lekara.

Dvije ustrelne rane i operacija

Marinko K. je prvobitno privatnim vozilom dovezen u Dom zdravlja Borča, gdje su mu ljekari stabilizovali vitalne funkcije. Zbog težine povreda, hitno je transportovan u KBC Zvezdara.

Konstatovane su teške tjelesne povrede u vidu dvije ustrelne rane.

Nakon hirurške intervencije, mladić je zadržan na daljem bolničkom liječenju i njegovo stanje je pod stalnim nadzorom.

Narkotici i krađe

Iako je ranjeni mladić u prvom iskazu policiji pokušao da ostane nedorečen, operativni podaci ukazuju na to da je Marinko K. osoba sa "debelim" policijskim dosijeom.

On je ranije evidentiran za više krivičnih djela, uključujući - višestruki imovinski delikti i operativna saznanja o trgovini narkoticima.

Napadač ima samo 16 godina!

Veliki obrt u istrazi dogodio se kada je policija Palilule identifikovala i lišila slobode osumnjičenog za ovaj napad. U pitanju je maloljetni B. Š. (rođen 2009. godine).

Policija trenutno provjerava Marinkovu prvobitnu verziju priče – da je napadač nasilno upao u njegovu kuću ili je riječ o zakazanom susretu koji je krenuo po zlu. Protiv maloljetnog B. Š. podnijeta je krivična prijava za Ubistvo u pokušaju, a dalju istragu preuzelo je Više javno tužilaštvo za maloljetnike.

S obzirom na to da je riječ o maloljetnom izvršiocu i žrtvi sa dosijeom, istraga će se kretati u smjeru utvrđivanja motiva - da li je u pitanju bila komšijska svađa koja je eskalirala ili obračun povezan sa ranijim "poslovima" ranjenog mladića.