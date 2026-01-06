Logo
Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

Izvor:

Telegraf

06.01.2026

10:08

Ухапшен дјечак због рањавања Маринка К.
Foto: Pexels

Pripadnici policije sa Palilule brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili izvršioca sinoćnje pucnjave u Borči.

Na iznenađenje istražitelja, riječ je o šesnaestogodišnjaku, dok se ranjeni mladić nalazi u bolnici sa teškim povredama, piše "Telegraf".

Drama koja je sinoć uznemirila stanovnike Borče dobila je svoj epilog hapšenjem osumnjičenog, ali i otkrivanjem identiteta žrtve sa ozbiljnom kriminalnom prošlošću.

svinjetina prasetina svinja ražanj

Banja Luka

Veliko srce banjalučke porodice: Obezbijedili pečenice za 15 porodica

Ranjeni mladić, Marinko K. (19), koji je policiji odranije dobro poznat, zadržan je na liječenju u KBC Zvezdara nakon što mu je život spasen brzom reakcijom lekara.

Dvije ustrelne rane i operacija

Marinko K. je prvobitno privatnim vozilom dovezen u Dom zdravlja Borča, gdje su mu ljekari stabilizovali vitalne funkcije. Zbog težine povreda, hitno je transportovan u KBC Zvezdara.

Konstatovane su teške tjelesne povrede u vidu dvije ustrelne rane.

Nakon hirurške intervencije, mladić je zadržan na daljem bolničkom liječenju i njegovo stanje je pod stalnim nadzorom.

Narkotici i krađe

Iako je ranjeni mladić u prvom iskazu policiji pokušao da ostane nedorečen, operativni podaci ukazuju na to da je Marinko K. osoba sa "debelim" policijskim dosijeom.

63b83a9286231 badnjak

Zanimljivosti

Kako je nastala riječ ''badnjak''?

On je ranije evidentiran za više krivičnih djela, uključujući - višestruki imovinski delikti i operativna saznanja o trgovini narkoticima.

Napadač ima samo 16 godina!

Veliki obrt u istrazi dogodio se kada je policija Palilule identifikovala i lišila slobode osumnjičenog za ovaj napad. U pitanju je maloljetni B. Š. (rođen 2009. godine).

Policija trenutno provjerava Marinkovu prvobitnu verziju priče – da je napadač nasilno upao u njegovu kuću ili je riječ o zakazanom susretu koji je krenuo po zlu. Protiv maloljetnog B. Š. podnijeta je krivična prijava za Ubistvo u pokušaju, a dalju istragu preuzelo je Više javno tužilaštvo za maloljetnike.

Несрећа у мјесту Мучиновац

Hronika

Dvoje mladih povrijeđeno, vatrogasci sjekli auto da ih izvuku

S obzirom na to da je riječ o maloljetnom izvršiocu i žrtvi sa dosijeom, istraga će se kretati u smjeru utvrđivanja motiva - da li je u pitanju bila komšijska svađa koja je eskalirala ili obračun povezan sa ranijim "poslovima" ranjenog mladića.

