Mercedesom pokosio dvije djevojčice (16) na pješačkom

Izvor:

Telegraf

06.01.2026

09:14

Мерцедесом покосио двије дјевојчице (16) на пјешачком

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Mladenovcu, povrijeđene su dvije maloljetne djevojke (16) kada je na njih naletio automobil dok su prelazile ulicu.

Do udesa je došlo u trenutku kada su šesnaestogodišnjakinje pokušale da pređu kolovoz na obilježenom pješačkom prelazu.

badnji dan

Zanimljivosti

Donosimo najljepše čestitke za Badnji dan i Badnje veče

Prema prvim informacijama, na njih je naletio automobil marke "mercedes", kojim je upravljao vozač identifikovan kao Ž.R.

Udarac je bio silovit, a na lice mjesta je odmah izašla ekipa Hitne pomoći koja je povrijeđene djevojčice transportovala u Urgentni centar.

Stanje povrijeđenih i rezultati alko-testa

Nakon detaljnih pregleda u Urgentnom centru, ljekarima i roditeljima je laknulo – uprkos strašnom prizoru, djevojčicama su konstatovane lake tjelesne povrede.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj i testirala vozača na prisustvo alkohola.

63b83a9286231 badnjak

Zanimljivosti

Kako ispoštovati božićne običaje u gradu: Badnjak možete kupiti, ali ovo je velika greška

Utvrđeno je da vozač Ž.R. nije bio pod dejstvom alkohola u trenutku nezgode.

Krivična prijava po nalogu tužilaštva

Iako vozač nije bio pijan, zbog činjenice da je do kontakta došlo na pješačkom prelazu i da su u pitanju maloljetna lica, nadležno tužilaštvo je odmah reagovalo.

Po nalogu tužilaštva, protiv vozača Ž.R. podnijeta je krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja vozila i sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode, piše "Telegraf".

