Težak udes: Vatrogasci izvlačili čovjeka iz auta

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 15 časova u blizini Tehničko-remontnog zavoda "Medna", brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca jedna osoba je uspješno izvučena iz vozila, bez povrijeđenih i nastradalih.

Po dojavi Policijske uprave Kragujevac, u 14.58 časova na teren su odmah upućene ekipe Vatrogasno-spasilačke čete Kragujevac, koje su već u 15.05 časova bile na licu mjesta.

Tehničkom intervencijom, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su izvukli jednu osobu iz vozila, koja je nakon toga odbila medicinski pregled.

U akciji su učestvovali pripadnici VSČ Kragujevac sa šest vatrogasaca-spasilaca i jednim vozilom, kao i VSČ "Zastava" sa tri vatrogasca-spasioca i jednim vozilom, dok je obezbjeđenje lica mjesta vršila Policijska uprava Kragujevac.

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović, istakao je da su vatrogasci-spasioci još jednom pokazali visok nivo profesionalnosti, brzine i spremnosti da reaguju u svim okolnostima, naglasivši značaj dobre koordinacije svih službi na terenu.

"Apelujem na sve vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i stanju na putevima, kako bismo zajednički smanjili rizik od saobraćajnih nezgoda i sačuvali ljudske živote" poručio je Kočović.

Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu podsjeća da su njene ekipe neprekidno na terenu i spremne da reaguju, uz jasan cilj – brzu pomoć i bezbjednost svih građana, piše "Info KG".