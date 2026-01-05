Oko 30.000 stanovnika Berlina bez struje i grijanja

Bez struje i grijanja je treći dan oko 30.000 stanovnika Berlina, nakon napada na elektro-mrežu u jugozapadnom dijelu njemačke prestonice, prenosi agencija DPA.

Oko 45.000 domaćinstava i preko 2.200 preduzeća u gradskim naseljima ostalo je bez struje i grijanja u subotu nakon što su zapaljeni kablovi koji vode do elektrane.

Berlinske vlasti saopštile su da iza napada stoji grupa ljevičarskih militanata.

Struju je u međuvremenu dobilo oko 15.000 domaćinstava i oko 500 preduzeća, ali je operater "Stromnec Berlin" saopštio da bi ostali mogli da budu ponovo priključeni na mrežu tek u četvrtak jer su radovi složeni.

Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner rekao je stanici ZDF da je incident pokazao da infrastruktura ostaje ranjiva na napade.