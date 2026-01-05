Logo
Komandir vatrogasne brigade uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar

Izvor:

Telegraf

05.01.2026

16:43

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар
Foto: Pixabay

Policija je uhapsila komandira vatrogasne brigade u selu Rijnsburg, na zapadu Holandije, zbog sumnje da je podmetnuo požar, javlja televizija Omroep Vest.

Ova medijska kuća se poziva na mejl koji je gradonačelnik Katvijka, Natanael Midelkop, uputio svim liderima političkih stranaka u opštini kojoj pripada Rijnsburg.

Istraga nadležnih još traje

Regionalna služba bezbjednosti saopštila je da je službenik suspendovan do okončanja policijske istrage, prenosi NL Tajms.

Prema mejlu gradonačelnika, policija je komandira vatrogasne brigade uhapsila u petak uveče i ispitala ga u subotu.

U trenutku slanja mejla gradonačelnik nije znao za šta se tačno osumnjičeni tereti, ali je naglasio da je "riječ samo o sumnji i da je istraga još u toku".

Policija je u subotu na svom sajtu objavila vijest o hapšenju zbog sumnje na podmetanje požara u Rijnsburgu, ali bez otkrivanja identiteta osumnjičenog.

Pobjegao, ali je kasnije uhapšen

Prema navodima policije, mještani su oko 20 časova u petak, 2. januara, zatekli muškarca kako pali jednu šupu u ulici Kanalstrat i o tome obavijestili policiju.

Osumnjičeni je pobjegao pješice prije dolaska čuvara reda, ali je kasnije te večeri uhapšen nakon sprovedene istrage.

Bezbjednosna služba, koja pokriva regionalne hitne službe, saopštila je da je uhapšeni muškarac suspendovan, navodeći da je riječ o "vatrogascu dobrovoljcu".

Selo Rijnsburg nalazi se zapadno od Leidena. U njemu živi oko 17.500 stanovnika, a dio je opštine Katvijk u provinciji Južna Holandija, na zapadu zemlje.

