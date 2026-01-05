Olvi Grup završila akviziciju Banjalučke pivare

Olvi Grup uspješno je završila akviziciju Banjalučke pivare, čime je zvanično zaključen proces preuzimanja najveće pivare u Bosni i Hercegovini.

Transakcija, koja je prvi put objavljena u septembru 2025. godine, formalno je zaključena petog januara 2026.godine, a Banjalučka pivara je zvanično postala dio Olvi Grupe.

Zaključenjem ove akvizicije, Banjalučka pivara postaje punopravni član Olvi Grup, čime se dodatno jača prisustvo grupe u Jugoistočnoj Evropi i potvrđuje njena dugoročna posvećenost razvoju lokalnih brendova i tržišta.

Olvi

Banjalučka pivara, osnovana 1873. godine, zadržava svoj identitet, brendove, proizvodne kapacitete i tim, dok istovremeno dobija pristup međunarodnoj ekspertizi, znanjima i široj distributivnoj mreži Olvi Grup.

"Zaključenje ove transakcije predstavlja važan korak u realizaciji naše multilokalne strategije. Banjalučka pivara je snažna, dobro vođena kompanija sa jasnim identitetom i velikim potencijalom za dalji rast. Vjerujemo da ćemo, kroz kombinaciju lokalne snage i međunarodnog iskustva, dodatno ojačati našu poziciju u regionu i stvoriti dugoročnu vrijednost za potrošače, partnere i lokalne zajednice“, izjavio je Patrik Lundel, CEO Olvi Grup.

Nektar pivo ostaje vodeći i najvažniji brend Banjalučke pivare, a njegov recept, kvalitet i način proizvodnje ostaju nepromijenjeni. Svi postojeći brendovi iz portfolija Banjalučke pivare nastavljaju se proizvoditi bez promjena, uz fokus na dalji razvoj i jačanje tržišnog prisustva.

Patrik Lundel

"Ulazak u Olvi Grup za nas predstavlja novu razvojnu fazu. Ostajemo vjerni onome što Banjalučku pivaru čini prepoznatljivom, dok istovremeno dobijamo priliku da ubrzamo rast, proširimo asortiman i dodatno osnažimo naše prisustvo na regionalnim i izvoznim tržištima. Najveća vrijednost ove akvizicije su ljudi, znanje i zajedničke vrijednosti koje dijelimo sa Olvi Grup“, rekao je Ilija Šetka, direktor Banjalučke pivare.

U narednom periodu fokus će biti na stabilnom poslovanju, daljem razvoju postojećih brendova, unapređenju proizvodnih kapaciteta i postepenom širenju portfolija, u skladu sa strategijom Olvi Grup i potrebama lokalnih tržišta.

Ilija Šetka

Vrijednost i detalji transakcije nisu objavljeni.