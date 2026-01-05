Logo
Large banner

Čuveni tržni centar pred prodajom nakon bankrota

05.01.2026

07:56

Komentari:

1
Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Sve češće se pojavljuju vijesti o zatvaranju poznatih prodavnica u tržnim centrima, a novi primjer stiže iz Trogira. Lanac drogerija „Miler“ uskoro zatvara svoju filijalu u okviru tržnog centra „Marisa“, koji se nalazi pred prodajom nakon bankrota vlasničke kompanije.

Naime, kompanija „Megalit“, u čijem je vlasništvu tržni centar, proglasila je bankrot u maju ove godine, zbog čega je odlučeno da se „Marisa“ ponudi na prodaju. Povlačenje „Milera“ dodatno ukazuje na ozbiljnost situacije u ovom tržnom centru.

беба

Društvo

Srpska bogatija za 16 beba

Prema dostupnim informacijama, tržni centar „Marisa“ biće ponuđen na aukciji po početnoj cijeni od 14,925 miliona evra, a prodaja će se obaviti po principu „viđeno – kupljeno“. Prvo javno nadmetanje zakazano je od 14. do 28. januara 2026. godine, dok zainteresovani kupci moraju do 5. januara 2026. godine da uplate depozit u iznosu od 10 odsto procijenjene vrijednosti, odnosno 1,99 miliona evra.

Rasprodaja pred zatvaranje

Zatvaranje „Milerove“ prodavnice u Trogiru potvrđeno je i zvaničnim obavještenjem istaknutim u izlogu, kojim su kupci obaviješteni o skorom prestanku rada.

Uoči zatvaranja, lanac je organizovao rasprodaju sa popustom od 30 odsto na cjelokupan asortiman, koja važi za kupovine u vrijednosti iznad pet evra. Akcija traje od 27. decembra 2025. do 4. januara 2026. godine, dok je konačni datum zatvaranja prodavnice zakazan za srijedu, 14. januar.

(Kamatica)

Podijeli:

Tag:

bankrot

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Српска богатија за 16 беба

Društvo

Srpska bogatija za 16 beba

2 h

0
Обустављен саобраћај за теретна возила преко планинских превоја

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila preko planinskih prevoja

2 h

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

2 h

0
Сјеверна Kореја тестирала хиперсоничне ракете

Svijet

Sjeverna Koreja testirala hipersonične rakete

2 h

0

Više iz rubrike

Зимовање леди новчанике: Салата 10, пола киле печења 30 евра

Ekonomija

Zimovanje ledi novčanike: Salata 10, pola kile pečenja 30 evra

18 h

0
И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

Ekonomija

I radnici iz BiH se moraju spremiti na novi zakon u Njemačkoj

1 d

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Završena gradnja još jednog objekta Lidla u Srpskoj

1 d

0
Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Ekonomija

Božić je na pragu: Koliko koštaju jagnjetina i prasetina

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

49

Požalio se da mu nije dobro, pa se srušio i umro

09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner