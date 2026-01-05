Čuveni tržni centar pred prodajom nakon bankrota

05.01.2026
Sve češće se pojavljuju vijesti o zatvaranju poznatih prodavnica u tržnim centrima, a novi primjer stiže iz Trogira. Lanac drogerija „Miler“ uskoro zatvara svoju filijalu u okviru tržnog centra „Marisa“, koji se nalazi pred prodajom nakon bankrota vlasničke kompanije.
Naime, kompanija „Megalit“, u čijem je vlasništvu tržni centar, proglasila je bankrot u maju ove godine, zbog čega je odlučeno da se „Marisa“ ponudi na prodaju. Povlačenje „Milera“ dodatno ukazuje na ozbiljnost situacije u ovom tržnom centru.
Prema dostupnim informacijama, tržni centar „Marisa“ biće ponuđen na aukciji po početnoj cijeni od 14,925 miliona evra, a prodaja će se obaviti po principu „viđeno – kupljeno“. Prvo javno nadmetanje zakazano je od 14. do 28. januara 2026. godine, dok zainteresovani kupci moraju do 5. januara 2026. godine da uplate depozit u iznosu od 10 odsto procijenjene vrijednosti, odnosno 1,99 miliona evra.
Zatvaranje „Milerove“ prodavnice u Trogiru potvrđeno je i zvaničnim obavještenjem istaknutim u izlogu, kojim su kupci obaviješteni o skorom prestanku rada.
Uoči zatvaranja, lanac je organizovao rasprodaju sa popustom od 30 odsto na cjelokupan asortiman, koja važi za kupovine u vrijednosti iznad pet evra. Akcija traje od 27. decembra 2025. do 4. januara 2026. godine, dok je konačni datum zatvaranja prodavnice zakazan za srijedu, 14. januar.
