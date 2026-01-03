Logo
Božić je na pragu: Koliko koštaju jagnjetina i prasetina

Stevan Lulić

03.01.2026

16:01

0
Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Božić je na pragu, a pravoslavni vjernici tradicionalno već pripremaju trpezu za ovaj praznik.

Kao i svake godine, u ovo doba nezaobilazna je priča o cijenama jagnjetine i prasetine.

Pomalo iznenađujuće, cijene su ispod nivoa kakav je bio prethodnih godina.

Снијег, Кнежево

Tako, na primjer na bijeljinskoj pijaci, jagnjad koštaju od 8 do 10 konvertibilnih maraka.

Prasići su, na radost kupaca, jeftiniji i koštaju oko 6 maraka po kilogramu žive vage.

Za one koji vole piletinu, zanimljiva informacija je da na ovoj pijaci uređeni pilići koštaju 8 maraka po kilogramu.

Blago poskupljenje

Kada je riječ o cijeni prasića ona je blago viša nego prije nekoliko dana kada je kilogram žive vage koštao od 5 do 5,5 KM.

Ipak, i cijena od 6 KM je znatno niža nego prošle godine kada su prasići koštali oko 12 maraka.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske, rekao je prije nekoliko dana da se gotovo ne pamti ovakva situacija, odnosno ovakva cijena prasića, i to pred praznike.

On je rekao da do Božića vjerovatno neće biti značajnijeg poskupljenja.

"Ako se po jutru dan poznaje, ove godine, pred Božić, prasići teško da će biti značajnije skuplji nego sad", razočaran je Maljčić.

Kako kaže, tražnja za ovom robom je nezapamćeno loša, što utiče i na cijenu.

Uvoz pomrsio račune domaćim proizvođačima

Maljčić kaže da su domaćim proizvođačima račune pomrsili prasići iz uvoza.

"Domaće robe ima dosta, ali je niko neće. Račun su nam pomrsili prasići iz uvoza, koji su preplavili naše tržište. Oni su uvezeni prije nekih dvadesetak dana i do sada su bili u karantinu. Sad ih kupuju pečenjare. Takođe, eksplodirao je i uvoz očišćenje prasadi. Uprkos izuzetno niskoj cijeni, interes građana za domaće prasiće gotovo da ne postoji", rekao je on prije nekoliko dana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

