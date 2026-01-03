Tragedija u Šamcu: Vozač preminuo za volanom tokom vožnje

Vozač T.G. iz Šamca preminuo je noćas (3. januara) tokom vožnje na magistralnom putu Šamac – Brčko u mjestu Novo selo pa je došlo do sletanja njegovog automobila.

"Policijskoj stanici Šamac je oko 00:40 časova prijavljeno da je na magistralnom putu Šamac – Brčko u mjestu Novo selo, opština Šamac, došlo do sletanja putničkog automobila "BMW" sa kolovoza", navode iz PU Bijeljina.

Na lice mjesta izašli su policijski službenici Policijske stanice Šamac koji su u putničkom automobilu na mjestu vozača zatekli beživotno tijelo lica T.G. sa područja opštine Šamac.

Od strane ljekara Hitne pomoći Doma zdravlja Šamac, kod lica T.G. konstatovana je prirodna smrt.

Svijet Heroj Srpkinja iz okoline Bijeljine: Spasavala povrijeđene u Švajcarskoj

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Šamac.