Incident na bh. planini, ima povrijeđenih

Izvor:

ATV

03.01.2026

15:42

Komentari:

0
Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Tokom današnjeg dana na olimpijskoj planini Bjelašnica došlo je do ozbiljnog incidenta kada je, prema prvim informacijama, pukla sajla na jednom od ski-liftova.

Tom prilikom je jedna osoba zadobila povrede.

Снијег, Кнежево

Društvo

Najavljeni problemi: Ovi dijelovi će biti najviše na udaru

Na teren su odmah upućene ekipe hitne pomoći i gorske službe spašavanja.

Povrijeđenoj osobi je ukazana medicinska pomoć, a detalji o stepenu povreda još uvijek nisu u potpunosti poznati.

Policija i nadležne službe vrše uviđaj kako bi se utvrdili tačni uzroci kvara i osigurala sigurnost ostalih posjetilaca.

Bjelašnica

nezgoda

incident

