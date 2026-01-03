Incident na bh. planini, ima povrijeđenih

Tokom današnjeg dana na olimpijskoj planini Bjelašnica došlo je do ozbiljnog incidenta kada je, prema prvim informacijama, pukla sajla na jednom od ski-liftova.

Tom prilikom je jedna osoba zadobila povrede.

Na teren su odmah upućene ekipe hitne pomoći i gorske službe spašavanja.

Povrijeđenoj osobi je ukazana medicinska pomoć, a detalji o stepenu povreda još uvijek nisu u potpunosti poznati.

Policija i nadležne službe vrše uviđaj kako bi se utvrdili tačni uzroci kvara i osigurala sigurnost ostalih posjetilaca.