Incident na bh. planini, ima povrijeđenih

03.01.2026
Tokom današnjeg dana na olimpijskoj planini Bjelašnica došlo je do ozbiljnog incidenta kada je, prema prvim informacijama, pukla sajla na jednom od ski-liftova.
Tom prilikom je jedna osoba zadobila povrede.
Na teren su odmah upućene ekipe hitne pomoći i gorske službe spašavanja.
Povrijeđenoj osobi je ukazana medicinska pomoć, a detalji o stepenu povreda još uvijek nisu u potpunosti poznati.
Policija i nadležne službe vrše uviđaj kako bi se utvrdili tačni uzroci kvara i osigurala sigurnost ostalih posjetilaca.
