Čovjek upao u bunar, spasavalo ga 13 vatrogasaca

Izvor:
Kurir
03.01.2026
11:42
Komentari:0
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac uspešno su izveli akciju spasavanja starije osobe koja je upala u bunar u naselju Petrovac, u Ulici Jahorinskoj.
Nestanak osobe prijavljen je Operativnom centru Uprave za vanredne situacije u 16.32 časova, nakon čega je na teren upućeno 13 vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila.
Društvo
Za operaciju u Turskoj potrebno 50.000 KM: Pomozimo Denisu u borbi sa opakom bolešću
Po dolasku na lice mjesta, utvrđeno je da se osoba nalazi u bunaru na nepristupačnom terenu.
Zahvaljujući brzoj reakciji i upotrebi specijalističke opreme, vatrogasci su izvukli osobu i, zbog otežanog prilaza, pješke je transportovali više od dva kilometra, nakon čega je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.
Region
3 h0
Društvo
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Trenutno na programu