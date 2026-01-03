Logo
Large banner

Čovjek upao u bunar, spasavalo ga 13 vatrogasaca

Izvor:

Kurir

03.01.2026

11:42

Komentari:

0
bunar
Foto: Pexels

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac uspešno su izveli akciju spasavanja starije osobe koja je upala u bunar u naselju Petrovac, u Ulici Jahorinskoj.

Nestanak osobe prijavljen je Operativnom centru Uprave za vanredne situacije u 16.32 časova, nakon čega je na teren upućeno 13 vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila.

Денис Делић

Društvo

Za operaciju u Turskoj potrebno 50.000 KM: Pomozimo Denisu u borbi sa opakom bolešću

Po dolasku na lice mjesta, utvrđeno je da se osoba nalazi u bunaru na nepristupačnom terenu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i upotrebi specijalističke opreme, vatrogasci su izvukli osobu i, zbog otežanog prilaza, pješke je transportovali više od dva kilometra, nakon čega je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

Podijeli:

Tagovi:

Kragujevac

bunar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Region

Tijela dvojice muškaraca pronađena u kući: Stradali na potresan način

3 h

0
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Društvo

Putevi Srpske: Mehanizacija na terenu, ekipe spremne da intervenišu

3 h

0
Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Republika Srpska

Ćosić: Park prirode "Trebević" osnovan s ciljem zaštite, razvoja i upravljanja prirodnim resursima

3 h

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Društvo

Nova godina donosi pravu zimu: Snijeg, ledena kiša i minusi širom BiH

3 h

0

Više iz rubrike

Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

Hronika

Tragedija na magistrali: Vozač umro tokom vožnje

4 h

0
Саобраћајна несрећа у Дервенти

Hronika

Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

4 h

0
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Hronika

Autobus se prevrnuo pored puta, policija istražuje uzrok nesreće

5 h

0
Зграда балкони

Hronika

Detalji horora: "Only Fans" influenserka umrla tokom intimnog odnosa, mladić skočio sa balkona

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner