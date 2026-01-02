Detalji horora: "Only Fans" influenserka umrla tokom intimnog odnosa, mladić skočio sa balkona

U centru Beograda 1. januara dogodio se horor, kada se mlađi muškarac M. M. (30) bacio sa prozora devetog sprata nakon što je djevojka M. P. (28) preminula na njegove oči tokom intimnih odnosa.

Kako Telegraf.rs saznaje, djevojka je imala otvoren profil na Only Fans platformi.

Srbija Jezivo! Dok je Hitna pokušavala da oživi djevojku, mladić potrčao ka prozoru i skočio u smrt

Njen partner, koji je bio u stanu kada su ljekari konstatovali smrt djevojke, skočio je s prozora i izvršio suicid.

Prema nezvaničnim informacijama, na licu mjesta zatečeni su tragovi korištenja droge.

Srbija Užasan početak godine: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je djevojka umrla pred očima

Podsjetimo, 1. januara, u stanu u Beogradu u Cvijićevoj ulici, Hitna pomoć je zatekla mrtvu M. P. (28).

Njih dvoje su bili sami u stanu za doček Nove godine.