Kolika će biti cijena prasića za Božić?

Simojlovići za prodaju imaju ugovoreno već 13 pečenica. Rikanovići iz sela Brodac za prodaju imaju oko 30. Oba domaćina se nadaju da će u ovih nekoliko dana do Bižića uspjeti da sve prodaju.

Društvo Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

"Cijenu ja nisam ni dogovarao, kako bude uoči Božića, tad će se znati cijena. Da li će biti pet, četiri ili osam, ne vjerujem ja da će to biti više od 7 KM, možda 8 da je to i realno, jer nije realno 10-12 KM, ali nije realno ni 5KM", kaže Mladen Simojlović, Dvorovi.

"Prasad je sreća ja nemam mnogo, uvijek nekih 25-30, pa koliko bude - bude i ja to na kraju kad dođe kupac i pita pošto je ja kažem pošto ti kažeš i to tako završim", priča, Radiša Rikanović, Brodac.

Cijena prasića ne bi trebalo da pređe preko 7 KM. Ranijih godina povećana potražnja je i podizala cijene. Ove godine međutim, građani nisu toliko zainteresovani za kupovinu.

"Trenutno cijene su negdje između 5-6 KM za prasad, ne vidim ni jedan razlog da se nešto promijeni značajno u narednom periodu. Hajde možda da ode na 7 KM, to je neko moje mišljenje, jer slaba je izuzetno potražnja, to vlasnici pečenjara, sigurno je manja za oko 20%- 30% od prošle godine potražnja i za pečenicama", kaže Slobodan Petrić, Udruženje proizvođača svinja RS.

Dugo je cijena prasića bila između 4-5KM, što je ispod rentabilnosti. Svemu tome kumovao je uvoz te su domaći proizvođači imali problem sa plasmanom i prodajom. Nadaju se da nova godina donosi i bolje dane za ovu granu poljoprivrede.