Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

Izvor:

SRNA

02.01.2026

17:24

Komentari:

0
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković rekao je Srni da nema velike potražnje za božićnim pečenicama kao prethodnih godina.

Kao razloge za slabijom potražnjom on navodi uvoz prasadi, ali i činjenicu da su ljudi, plašeći se visokih cijena, pečenice kupili u oktobru i novembru i čuvaju ih u zamrzivačima.

Marinković navodi da je trenutna cijena prasadi 5,5 do 7,5 KM po kilogramu žive vage, zavisno od težine.

On ističe da se uzgajivači svinja ponovo susreću sa nemogućnošću plasmana tovnih svinja usljed prekomjernog uvoza prasića prije tri ili četiri mjeseca, koji su sada pristigli za klanje.

